In Jena durften beim ersten Regionalliga-Heimspiel Zuschauer dabei sein. (imago images)

Werders Sportchef Frank Baumann hatte dem FC Carl Zeiss Jena angeboten, das Erstrundenspiel im DFB-Pokal im Weserstadion auszutragen. Der Regionalligist möchte allerdings lieber im heimischen Ernst-Abbe-Sportfeld spielen. „Momentan bereiten wir uns darauf vor, das Spiel gegen Werder Bremen zu Hause stattfinden zu lassen. Es ist vom Aufwand her für uns machbar“, sagte Jenas Geschäftsführer Chris Förster am Freitag in der MDR-Sendung „Sport im Osten“.

Der Drittliga-Absteiger plant für die Partie gegen den Bundesligisten am Sonnabend, 12. September, um 20.45 Uhr sogar mit Fans im Stadion. „Wir hätten die Möglichkeit, hoffentlich 1256 Zuschauer oder mehr ins Stadion zu lassen und ihnen dieses Highlight unter Flutlicht in Jena anbieten zu können“, sagte Förster. Im Bundesland Thüringen sind Sportveranstaltungen im Freien laut Corona-Richtlinien grundsätzlich für bis zu 200 Zuschauer erlaubt, das zuständige Gesundheitsamt kann mehr Zuschauer erlauben. In der Regionalliga bestritt Jena das erste Heimspiel gegen Babelsberg am 15. August vor 1895 Menschen.