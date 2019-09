Bei Werder gilt er als großes Talent, Trainer Florian Kohfeldt hält viel von Ole Käuper. Seit dem Bundesliga-Debüt im Dezember 2017 läuft für den defensiven Mittelfeldspieler aber nicht mehr viel zusammen. Zwei langwierige Verletzungen warfen ihn aus der Bahn, also sollte Käuper auf Leihbasis woanders Spielpraxis sammeln, doch dieser Plan ging völlig schief, wie sich spätestens seit Dienstag sagen lässt. Der Zweitligist Erzgebirge Aue stellte Käuper in der vergangenen Saison wegen disziplinarischer Verfehlungen frei. Werder verlieh den 22-Jährigen daraufhin im Sommer an den Drittligisten FC Carl Zeiss Jena, der Käuper nun am Dienstag in die zweite Mannschaft verbannte, wie der Verein mitteilte.

Zusammen mit den Teamkollegen Kilian Pagliuca und Marian Sarr muss die Werder-Leihgabe vorerst in der Oberliga antreten. Käuper war bisher achtmal in der dritten Liga für Jena zum Einsatz gekommen. Die Mannschaft ist Tabellenletzter. „Unser Trainer Lukas Kwasniok hat diese Entscheidung getroffen, da die drei Spieler bisher die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen konnten“, wird Jenas Geschäftsführer Chris Förster zitiert. „Sie gehören ab sofort und vorerst bis zur Winterpause unserem Oberligateam an. Dann wird man sich nochmals zusammensetzen. Die Tür zurück zur ersten Mannschaft ist für die drei Spieler also nicht zu, sondern bleibt offen.“

Bei Werder dürften sie es nicht gerne hören, dass Käuper erneut für Negativschlagzeilen sorgt. Eigentlich war das Mittelfeldtalent nach Jena verliehen worden, um auf einem höheren Niveau Spielpraxis zu sammeln. Wenn Käuper nun mit der Reserve in der Oberliga spielt, hätte er allerdings auch in Bremen bleiben können, um für die U23 in der Regionalliga aufzulaufen. Möglich also, dass Käupers Leihvertrag vorzeitig aufgelöst wird.