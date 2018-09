Jérôme Boateng war in jungen Jahren außerhalb des Platzes ein sehr ruhiger, stiller, zurückhaltender Spieler. Auf dem Platz war er ein ganz anderer. Jérôme hat immer versucht, die Mannschaft mitzureißen. Die Mannschaft zu pushen, wenn es mal nicht lief. Er wollte im Spiel immer ein Vorbild sein, an dem andere sich orientieren konnten. Er hat immer hart gearbeitet und war sehr selbstkritisch.

Zu seinen absoluten Stärken zählt seit jeher seine ungeheure Schnelligkeit. Schon bei seinem ersten Spiel für die deutsche U21-Nationalmannschaft, am 12. Oktober 2007, habe ich mich immer gefreut, wenn Gegenspieler den Ball an Jérôme vorbeilegten und mit ihm ins Sprintduell gingen. Sie hatten kaum eine Chance und er lief fast alle Bälle mit einer spielerischen Leichtigkeit ab. Hierbei erinnerte er mich immer an meinen ehemaligen Werder-Mitspieler Rune Bratseth. Auch Rune hatte eine Geschwindigkeit, die es ihm erlaubte, in den Sprintduellen mit den Gegenspielern zu spielen. Uns Mitspieler ließ er seine Überlegenheit auch immer im Training spüren, das grenzte schon fast an Veräppelung.

Meister des Diagonalballs

Mit seiner Schnelligkeit war Jérôme auch schon in jungen Jahren Bundestrainer Jogi Löw aufgefallen. Dies war während der Vorbereitung auf die WM 2006 bei einem Trainingsspiel der A-Nationalmannschaft gegen eine U-Auswahl des DFB geschehen. Jérôme konnte in so manchen Zweikämpfen den A-Nationalspielern den Ball mit seiner Geschwindigkeit ablaufen und den Ball erobern.

In seinen Anfängen als U21-Nationalspieler spielte Jérôme noch nicht auf der Position des Innenverteidigers. Die ersten Partien absolvierte er als rechter Außenverteidiger. Auf dieser Position hat er uns Trainern immer wieder seine überragenden Diagonalbälle gezeigt. Egal ob Training oder Spiel, er war in der Lage, seinen Mitspielern die Bälle perfekt zu servieren.

Dazu kommen sein starkes defensives Kopfballspiel und der Spielaufbau. Er hat eine sehr gute Sprungkraft und ein fast perfektes Timing, um Kopfballduelle zu gewinnen. Da er nahezu beidfüßig ist, ist Jérôme beim Spielaufbau zudem stets in der Lage, den richtigen Ball zu spielen. In den Trainingseinheiten war es ihm auch immer wichtig, dass wir Trainer auf sein Stellungsspiel achteten und ihm dort immer wieder hilfreiche Ratschläge gaben, die sein Spiel besser machen sollten.

Führungsspieler schon vor vier Jahren

All diese Fähigkeiten hat er immer wieder in den Trainingseinheiten geübt und dabei versucht, sich zu verbessern. Über die Jahre hat er sich so immer mehr zu dem entwickelt, der er jetzt ist: Ein absoluter Weltklasse-Verteidiger und Leader. „The Boss“, wie er in einigen Gazetten genannt wird.

„The Boss“ möchte ich auch bei diesjährigen Weltmeisterschaft in Russland sehen. Den Jérôme Boateng vom WM-Finale von 2014. In diesem Spiel war er für mich neben Bastian Schweinsteiger der überragende Spieler auf dem Feld. In dem Sinne: Jérôme, zeig der Welt, was du drauf hast, zeig ihnen wer „The Boss“ ist und führe die Mannschaft zum nächsten Titel.

Dieter Eilts (53)

bestritt für Werder zwischen 1985 und 2002 insgesamt 390 Bundesligaspiele und erzielte dabei sieben Treffer, darüber hinaus gab es zahlreiche Pokaleinsätze und Spiele auf internationalem Terrain. 1996 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft Europameister. Ab 2003 trainierte er die U19 des DFB, von 2004 bis 2008 dann die U21. In dieser Zeit spielten etliche heutige Topakteure unter ihm.