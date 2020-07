Ludwig Augustinsson verließ das Weserstadion am Dienstag mit einem blauen Müllsack und heizte damit direkt Wechselspekulationen an. (nordphoto)

Als er sich am Dienstag in den Sommerurlaub verabschiedete, hatte Ludwig Augustinsson einen blauen Müllsack dabei. Hatte er etwa in Anbetracht eines nahenden Vereinswechsels schon seinen Spind im Weserstadion ausgeräumt? Werders Linksverteidiger gilt schon länger als Verkaufskandidat. Eine Nachricht an die Werder-Fans, die Augustinsson am Mittwochabend auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte, klang aber zumindest nicht nach sofortigem Abschied. „Wir sind alle nicht zufrieden und wissen diese Spielzeit richtig einzuschätzen. Jetzt gilt es, aus diesen Fehlern zu lernen, um wieder erfolgreichen Fußball zu spielen“, heißt es dort. Zudem bedankte sich der 26-Jährige bei den Bremer Anhängern: „Es war einmalig, wie ihr immer hinter uns gestanden habt – gerade in diesen speziellen Zeiten.“