Schlimmer geht’s nicht mehr. Denn nicht allein das Desaster gegen Mainz löst heftige Befürchtungen für die Zukunft aus, sondern vielmehr der Blick auf die Konkurrenz. Ja, ja, die anderen werden immer besser, und Werder wird immer schlechter. Da steckt das eigentliche Problem. Nach dem Absturz auf den Relegationsplatz musst Du sogar eine alte Börsenweisheit ins Minus drehen. Von wegen: The Trend is your friend. Nein, der Trend ist Werders Feind. Diverse Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit (Stuttgart, HSV, Hannover) haben es schon gezeigt: Wer erst mal in diese Abwärtsspirale hineingerät, der findet nur schwer wieder den Ausgang. Dazu kommt, dass es den selbsternannten Europa-League-Anwärter aus Bremen – verblendet vom Schönreden der letzten Wochen – auch noch völlig unvorbereitet traf.

Immer wieder hatten die Verantwortlichen am Osterdeich die Qualität des Teams gepriesen. Mindestens so stark wie im Vorjahr sei der Kader, und die getätigten Transfers würden Anlass zu berechtigten Hoffnungen geben. Dabei musste eigentlich schon das erste Saisonspiel gegen Düsseldorf Zweifel wecken. Stattdessen wurde die Heimpleite zum einmaligen Aussetzer erklärt. Und weiter ging es im selben Optimisten-Sprech: Hoffenheim? Dort kann man mal verlieren. Leipzig? Die sind nun mal eine Spitzenmannschaft. Hertha? Die Chancen nicht genutzt, aber gute Ansätze. Freiburg? Blöder Ausgleich in der Nachspielzeit, aber macht Mut für die Zukunft.

Die Werder-Welt wurde in rosa Farben gemalt, auch als längst schon dunkle Wolken aufgezogen waren. Intern mögen sie es vielleicht sogar gespürt haben, aber sie wollten es wohl lange nicht wahrnehmen, weil ja Europa das erklärte Ziel war. Dabei haben entsprechende Datenbanken die Defizite der Mannschaft schon früh und auch schonungslos offengelegt, und sie haben auch die Fehleinschätzungen der Bremer Bosse aufgezeigt. Diese Mannschaft ist einfach nicht so gut wie sie der Öffentlichkeit verkauft wurde. Oder anders: Diese Mannschaft will zwar, aber sie kann nicht besser.

Die Statistiken belegen es: Zu klein, zu langsam, nicht robust im Zweikampf, und nebenbei sind sie nicht mehr die Jüngsten. Der Gegner erhält diese Infos auch und stellt sich darauf ein. So kommt es, dass Werder sehr berechenbar und (selbst von Mainz) leicht auszugucken ist.

Es hakt also schon bei der Zusammenstellung des Personals, wobei ein gesunder Füllkrug und ein fitter Toprak die Gesamtstruktur sicher aufgewertet hätten. Aber, und auch das gehört zur Werder-Wahrheit: Es ist in den letzten zwei Jahren (bis auf Rashica) kein Spieler besser geworden, und es schafft seit Ewigkeiten kein Werder-Talent den Durchbruch. Maxi Eggestein entwickelt sich nicht weiter, sein Bruder Jojo irrlichtert auf einer für ihn suboptimalen Position. Der Konkurrent aus Köln dagegen zaubert schnell drei Eigengewächse aus dem Hut und hat damit Erfolg.

Was also tun in dieser verfahrenen Situation? Ein „Weiter so“ kann es nicht geben, denn dann wird die 2. Liga Werders Bewerbung vom Dienstag dankend annehmen.

Jetzt sind Lösungen gefordert, und zwar auf allen Ebenen. Florian Kohfeldt hat die Chance, mit der Aufstellung gegen den FC ein Zeichen zu setzen. Vielleicht kann mal jemand aus der Abteilung „Jung und unverbraucht“ helfen. Frank Baumann muss in der Winterpause vor allem in der Defensive nachbessern, schließlich steht in Bremen die Schießbude der Liga. Und langfristig sollten alle, die am Nachwuchsprojekt des Klubs beteiligt sind, mal über innovative Konzepte nachdenken, um mehr Spieler aus dem eigenen Bestand zu den Profis zu hieven. Es ist schon kurz vor knapp, und darum hilft es nicht, die Probleme auszusitzen. Jetzt heißt es: Handeln, Werder!

Zur Person

Jörg Wontorra (70)

ist als Sportmoderator eine Legende und arbeitet für „Sky“. Im wöchentlichen Wechsel mit Thomas Eichin, Lou Richter, Christian Stoll und Daniel Boschmann schreibt Jörg Wontorra in unserer Zeitung, was ihm im Bundesliga-Geschehen aufgefallen ist.