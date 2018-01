Die Pressekonferenz zum Hertha-Spiel lief seit etwa zehn Minuten, als es Frank Baumann reichte. Bis dahin war viel geredet worden. Über den neuen Verteidiger Marco Friedl. Über die abwanderungswilligen Luca Caldirola und Izet Hajrovic. Aber eben nur sehr wenig über Hertha BSC, den kommenden Werder-Gegner. „Ich möchte darum bitten, dass wir die Pressekonferenz nutzen, um Fragen zum Hertha-Spiel zu beantworten, weil das für uns ein sehr wichtiges Spiel ist“, sagte der Sportchef und blickte in die Runde.

Widersprechen mochte ihm niemand, denn Baumann hatte mit seiner Aussage zweifellos recht. Werder hat zweimal gespielt nach der Winterpause und hat zweimal nicht schlecht gespielt. Es gab viel Lob, aber nur einen Punkt. In der Tabelle drohen die Bremer bei vier Punkten Rückstand auf den 15. Platz den Anschluss zu verlieren. Das kann nur ein Sieg gegen die Hertha am Sonnabend im Weserstadion (18.30 Uhr) verhindern. Die Partie wird umso bedeutsamer, weil danach schon wieder ein ganz schwieriges Auswärtsspiel auf Schalke ansteht.

Als es in der Pressekonferenz dann doch um das Duell gegen Hertha ging, wurde Florian Kohfeldts Blick ernst. „Wir müssen und wollen gegen Hertha gewinnen. Wir können uns auf Dauer von guten Leistungen nichts kaufen“, sagte der Werder-Trainer entschlossen. Was folgte, war eine Motivationsrede, die er in ähnlicher Form auch am Sonnabend in der Kabine halten könnte. „Wir haben nicht mehr die Zeit, um zu sagen: Die Leistung wird irgendwann belohnt werden“, betonte Kohfeldt. „Nein, jetzt müssen wir zupacken! Jetzt muss es kommen!“

Gefährliche Situation

Er wolle das Duell mit dem Tabellenelften aus Berlin nicht zum Finalspiel erklären, sagte der Trainer zwar, doch seine emotionalen Worte machten klar: Es geht um sehr viel für Werder am Sonnabend. Die guten Leistungen gegen Hoffenheim und Bayern wären schnell vergessen, wenn die Bremer gegen Hertha leer ausgehen würden. Die Mannschaft könnte in einen Negativlauf geraten, das mühsam erarbeitete Selbstvertrauen wäre dahin. Über diesen Fall wollte Kohfeldt gar nicht erst nachdenken. Er vertraut seiner Elf voll und ganz – daran ließ er keinen Zweifel. „Aufgrund dessen, was wir über uns selber wissen und was wir auch schon gezeigt haben, können wir gegen Hertha gewinnen“, unterstrich Kohfeldt.

Auch die Reaktion der Spieler auf die 2:4-Niederlage in München sei genau richtig gewesen. „Ich habe bei keinem gehört: Gut, dass wir hier gut ausgesehen haben“, sagte der 35-Jährige. „Wichtig ist, dass wir nicht nur gegen Bayern, sondern auch in den Wochen davor gezeigt haben, dass wir die Möglichkeiten haben. Das dürfen wir uns nicht kleinreden lassen. Das ist eine viel bessere Ausgangssituation, als wenn wir auf eine Leistungsexplosion hoffen müssten.“

Die Mannschaft und er lägen auf einer Wellenlänge, was die Einschätzung der Situation betrifft, betonte Kohfeldt. Jeder kenne den Ernst der Lage, aber auch die eigene Stärke. Niklas Moisander bestätigte das. „Es ist schwierig, wenn man zwei gute Spiele macht und nur einen Punkt holt“, sagte der Abwehrchef. „Trotzdem gibt uns das Vertrauen. Wir wissen, dass wir gut spielen können und was wir besser machen müssen. Jetzt müssen wir Ergebnisse liefern.“

Probleme bei Flanken

Besser funktionieren muss bei Werder etwa das Defensivverhalten bei Flanken. In den neun Spielen unter Kohfeldt kassierten die Bremer sieben Gegentreffer nach hohen Bällen. Gegen Bayern und Hoffenheim wurde das Problem besonders augenfällig. Das weiß natürlich auch Kohfeldt. „Ich glaube aber, dass es da keine systematischen Fehler gibt. Vieles funktioniert über Aufmerksamkeit“, sagte er und versicherte: „Wir haben die Gegentore analysiert und haben eine klare Idee, wie wir das verändern.“

Klare Vorstellungen hat der Werder-Coach auch davon, was sein Team gegen Hertha erwartet. Er lobte die gefährlichen Strafraumstürmer der Berliner, ganz besonders den Ex-Bremer Davie Selke. „Er schafft es irgendwie immer, am richtigen Fleck zu stehen. Ihn dürfen wir nie aus den Augen lassen.“ Zudem sei die Hertha eine disziplinierte Mannschaft, die im Mittelfeld auf enge Abstände zwischen den Spielern setze und mannorientiert verteidige. Für die Bremer gebe es aber durchaus gute Möglichkeiten, sich durch das Mittelfeld zu kombinieren, wenn das Positionsspiel funktioniere. „Wir müssen das Vertrauen haben, die Lücken anzuspielen“, forderte Kohfeldt.

Alles in allem sind die Voraussetzungen für den Trainer gut. Ausfälle sind unter der Woche nicht hinzugekommen, er hat vielmehr zahlreiche Optionen für die Startelf. Um den Platz auf der rechten Seite buhlen wieder Robert Bauer und Theodor Gebre Selassie, die laut Kohfeldt beide sehr gut trainieren. Auch Jerôme Gondorf, der Torschütze von München, arbeite hervorragend und könne „ein Vorbild für andere Spieler“ sein. Mit Neuzugang Marco Friedl gibt es seit Kurzem eine weitere Option. Und die nötige Entschlossenheit, die lebt Florian Kohfeldt vor. Den entscheidenden Satz sprach er gegen Ende der Pressekonferenz noch ein zweites Mal. „Jetzt müssen wir zupacken“, sagte er. „Dieses Gefühl spüre ich auch bei den Jungs.“