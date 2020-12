Bleibt bei Werder Bremen: Manager Frank Baumann. (nordphoto)

Kurz vor Jahresende hat der SV Werder eine Entscheidung in der zuletzt heiß diskutierten Personalie Frank Baumann bekannt gegeben: Der Aufsichtsrat des Vereins hat sich mit Baumann auf die Verlängerung des im Sommer 2021 auslaufenden Vertrages als Geschäftsführer Fußball geeinigt.

Am Nachmittag wird es eine Pressekonferenz zu dieser Entscheidung geben. Die Personalie war deshalb umstritten, weil wegen der Pandemie die Mitgliederversammlung verschoben werden musste und kein Aufsichtsrat gewählt werden konnte. Im Interesse des Vereins wollte Marco Bode als Vorsitzender des noch amtierenden Aufsichtsrates jedoch nicht das Risiko eingehen, ohne einen vertraglich gebundenen Manager in die Planungen für die neue Saison zu gehen. Baumann selbst hatte das stets entspannt kommentiert.

In den vergangenen Wochen, so teilte Werder nun mit, hätten die Aufsichtsräte Bode und Andreas Hötzel die Gespräche mit Baumann über eine Verlängerung geführt. Ob der neue Vertrag des 45 Jahre alten Managers länger gilt als ein weiteres Jahr, was zuletzt als Kompromiss im Raum stand, gab Werder nicht bekannt.

Bode erklärte nur: „Wir sind überzeugt von der Arbeit von Frank Baumann und haben nun auf dieser wichtigen Position Planungssicherheit. Mit ihm wollen wir die Herausforderungen, die sportlich und coronabedingt vor uns liegen, angehen und meistern." Auch Baumann äußerte sich: „Ich habe immer gesagt, wie viel Spaß es mir bereitet, für Werder Bremen zu arbeiten und ich freue mich darauf, weiterhin sehr konstruktiv mit meinen Geschäftsführerkollegen und dem Aufsichtsrat zusammen zu arbeiten, um das Beste für Werder Bremen zu erreichen.“