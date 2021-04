Viele Telefonate, wenige Volltreffer: Manager Frank Baumann hatte auf dem Transfermarkt zuletzt nicht das größte Glück. (gumzmedia)

Auf der Zielgeraden dieser Saison macht den Verantwortlichen bei Werder nicht nur die Trainerfrage zu schaffen, sondern auch die Transferpolitik der jüngeren Vergangenheit. Bei den Niederlagen zuletzt gegen Mainz 05 und Union Berlin wurde das offensichtlich: In der Bremer Startformation standen ausnahmslos Spieler, die bereits in der schwachen vergangenen Saison bei Werder unter Vertrag standen und schon da fast abgestiegen wären. Alle Neuverpflichtungen des Sommers schauten nur zu.

Als sich Werder in der Relegation gegen Heidenheim rettete, gehörte noch ein gestandener Nationalspieler wie Davy Klaassen zum Team, der erfahrene Claudio Pizarro gab in der Kabine mit den Ton an. Klaassen musste inzwischen an Ajax Amsterdam verkauft werden, um die Einnahmeverluste durch die Pandemie etwas abzufedern. Pizarro beendete seine Karriere. Gestandene, aber in die Jahre gekommene Spieler wie Nuri Sahin oder Philipp Bargfrede wurden aussortiert, was man nicht ernsthaft kritisieren konnte.

Dafür kamen Spieler, denen das attraktiv klingende Etikett „Kaderverjüngung“ aufgeklebt wurde: Felix Agu vom Zweitligisten Osnabrück, Romano Schmid aus Österreich, Patrick Erras vom Zweitligisten Nürnberg, Tahith Chong als Leihgabe von Manchester United, der zuvor verliehene Jean-Manuel Mbom als Rückkehrer vom Drittligisten KFC Uerdingen. Man darf Werders Sportchef Frank Baumann glauben, dass er gerne andere Kaliber nach Bremen gelotst hätte. Doch dafür stand in der größten wirtschaftlichen Krise des Vereins kein Geld mehr zur Verfügung. So musste auch Trainer Florian Kohfeldt enttäuscht hinnehmen, dass sein Wunschspieler fürs defensive Mittelfeld, der wuchtige Marko Grujic, wieder nicht kam. Im Jahr davor blieb er lieber bei Hertha BSC, diesmal ging er zum FC Porto. Nach Bremen, wo man ihn dringend gebraucht hätte, kam er nie.

Die Neuen mühen sich, waren zuletzt aber verzichtbar

Die jungen Neu-Bremer, die stattdessen für weniger Geld geholt wurden, mühten sich bisher nach Kräften. Sie sind bisher aber auch verzichtbar. Agu und Schmid deuteten an, dass aus ihnen gute Bundesligaspieler werden können. Aber sie brauchen noch Zeit. Der rustikalere Mbom muss noch viel lernen. Erras fiel bei Werder aus nicht nachvollziehbaren Gründen komplett durch, obwohl er an Körpergröße (1,96 Meter) und Bundesligaerfahrung (22 Spiele) von allen die besten Voraussetzungen mitbrachte. Irritierend war der Fall Chong: Sein Scoutingbericht pries ihn als sofortigen Rashica-Nachfolger, schnell und torgefährlich, eine echte Verstärkung. Tatsächlich war Chong auch schnell, sonst aber nur noch nett. Offensiv und defensiv konnte er in der Bundesliga nicht mithalten. Und man brauchte nur wenige Trainingswochen, um das zu erkennen. Schon im Winter zog Chong nach Belgien weiter.

Die anderen Jungprofis könnten natürlich auf Sicht eine lohnende Investition werden. Im Abstiegskampf sind bei Werder aber andere Akteure gefragt. Dass kein größerer Betrag für Verstärkungen zur Verfügung stand, lag jedoch auch an den Personalentscheidungen im Jahr davor: Bei Leonardo Bittencourt griff nach der Ausleihe die Kaufverpflichtung. Sieben Millionen Euro Ablöse sind viel für einen Spieler, der meist zwischen Ersatzbank und Startelf pendelt. Auch für den Kauf von Ömer Toprak und Niclas Füllkrug waren noch Zahlungen fällig. Beide sind sportlich top, fehlten aber oft verletzt. Die Rückholaktion von Davie Selke macht bis heute sportlich keinen Sinn, kostet Werder aber auch Geld.

Nach dem Fast-Abstieg 2020 hätte die Mannschaft mehr Veränderungen gebraucht, um die Stimmung zu drehen und alte Strukturen aufzubrechen. Nun rächt sich, dass Werder dazu nicht mehr in der Lage war.

Wichtigster Neuzugang der letzten Jahre war vielleicht Christian Groß, der 32 Jahre alte Veteran aus der Regionalliga-Reserve. Zuverlässig spulte er bereits 35 Bundesligaspiele ab, mehr als er selbst geglaubt hätte. Groß spielt aber nur so oft, weil die anderen in Werders Bundesligakader nicht besser sind. Dass gegen Union Berlin nun sogar der längst aussortierte und zuletzt wieder reaktivierte Bargfrede, 32 Jahre alt und nicht voll belastbar, den Niedergang verhindern sollte, sagt viel über Werders Ist-Zustand aus. Besser kann man kaum dokumentieren, dass man bei der Kaderplanung etwas falsch gemacht hat. Genau hier muss Werder nach dieser Saison ansetzen, völlig unabhängig von der Trainerfrage.