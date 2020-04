Günther Stoxreiter ist für die Athletik von ­Werders Profis ­verantwortlich. (nordphoto)

Was macht es mit einem auf Hochleistung getrimmten Körper, wenn dieser nicht im Hochleistungsbereich agieren darf? Die Corona-Krise stellt die Trainerteams der Bundesliga vor einige veritable Probleme, auch Werder ist davor nicht gefeit. Die Spieler trainierten zwar wochenlang nach individuellen Plänen, im Grunde ging es dabei aber nur um eine Art der Schadensbegrenzung. Einige Werder-Spieler konnten wenigstens im Garten ein wenig mit dem Ball arbeiten, andere leben in Wohnungen mit Balkon. Kein Garten, keine Ballarbeit. Die Begebenheiten waren so unterschiedlich wie die Art und Dauer der Belastung jedes Einzelnen.

Die viel zitierte Trainings- und Belastungssteuerung ist immer ein Schlüssel, in der Corona-Krise bekommt diese Disziplin eine nicht gekannte neue Facette dazu. Die individuelle Ausarbeitung der Trainingspläne ist ein Vabanquespiel, die Kontrolle und Überwachung der körperlichen Leistungsparameter ist zwar noch einigermaßen möglich – ohne die Arbeit auf dem Feld bleiben aber nur diese begrenzt aussagekräftigen Zahlen als quantitative Analyse. Alle qualitativen Komponenten, unter anderem die Einschätzung mentaler Aspekte und die Interaktion auf dem Rasen, waren zuletzt nicht zu erfassen. Daher ist es für Werder enorm wichtig, dass die Mannschaft nach der Entscheidung des Ordnungsamtes vom Montag nun immerhin wieder in Kleingruppen trainieren darf.

Schnelligkeit und Explosivität

Die Spieler waren natürlich angehalten, ihre Fitness bestmöglich zu konservieren und die grundlegenden athletischen Faktoren zu stabilisieren. Aber auch da sind die Grenzen des Machbaren schnell erreicht. Übungen zur Stabilität oder der allgemeinen Ausdauer sind umsetzbar, an der für den Fußballsport essenziellen Schnelligkeit oder Explosivität konnten die Profis aber nur sehr eingeschränkt arbeiten. Dafür müssen sie auf den Fußballplatz, mit Fußballschuhen an den Füßen, dem Rasen darunter und einem Ball am Fuß.

Selbst die beste Übung kann eine Spielform in Kleingruppen nicht ersetzen, ganz zu schweigen vom Mannschaftstraining oder einem Spiel auf Großfeld. Die Belastungssteuerung und damit auch die Erholung sowie die Regeneration der Spieler müssen neu konzipiert werden. Zwar hatte Werder vor der Zwangspause noch einige Spieler im Krankenstand, befand sich aber immerhin mitten in der Saison und hatte eine recht homogene Truppe, die Spieler waren also körperlich und spieltaktisch einigermaßen auf Augenhöhe.

Aktuell dürfte sich ein anderes Bild präsentieren – in Ansätzen vergleichbar mit jenem, das sich Joachim Löw in der Vorbereitung auf ein Großereignis bietet. Der Bundestrainer hat es jeweils mit Spielern zu tun, die an unterschiedliche Trainingskonzepte gewöhnt sind und mit unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen anreisen. Nun sind auch am Osterdeich Spieler eingetrudelt, die aus einer Art langen Sommerpause kommen. Sollte im Mai tatsächlich wieder gespielt werden, müssten sie fast aus dem Stand Höchstleistungen erbringen.

Jede weitere Woche ohne Einheiten in kleinen Gruppen wäre daher fatal, zumal es keine bundeseinheitliche Lösung gibt. Fast alle Mannschaften trainieren längst wieder in kleinen Gruppen auf dem Platz, in Augsburg und Leipzig ist dies sogar schon etwas länger der Fall. Werder kann nun nachziehen, und nicht nur in Bremen schlägt jetzt die Stunde der Athletiktrainer. Bei Werder ist Günther Stoxreiter für diesen Bereich verantwortlich. Von der Anamnese über die Leistungsdiagnostik bis hin zur Besprechung mit dem Trainerteam sind die Aufgaben der Athletiktrainer aktuell nicht nur einmalig groß, sondern auch in so kurzer Zeit wie noch nie zu bewerkstelligen. Es gleicht der Quadratur des Kreises.