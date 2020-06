Den Blick nach vorne gerichtet: Für Florian Kohfeldt zählt gegen Mainz nur ein Sieg. (nordphoto/gumzmedia)

Bevor das große Saisonfinale und die ganz große Dramatik beginnen, schauen viele zurück. Der Blick in die Vergangenheit gibt Halt. 2016 stand Werder doch schon einmal ganz kurz vor dem Abstieg und schaffte im Endspurt trotzdem den Klassenerhalt. 1999 passierten am letzten Spieltag derart verrückte Dinge, dass die fast schon gesicherten Nürnberger am Ende abstiegen. Warum also sollte sich Werder jetzt nicht auch retten – bei nur einem Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz und zwei ausstehenden Spielen?

Vielen Fans macht die Historie Hoffnung, die Verantwortlichen dagegen wollen sich vor dem Showdown in Mainz (Sonnabend, 15.30 Uhr) lieber nur mit der Gegenwart befassen. Dabei waren sie damals dabei. Der heutige Chefcoach Florian Kohfeldt erlebte 2016 die Rettung am letzten Spieltag gegen Frankfurt als Co-Trainer hautnah mit, doch er sagte nur: „Wir erleben gerade aufgrund der Corona-Pandemie eine historisch nicht vergleichbare Situation. 2016 waren die Rahmenbedingungen ganz anders.“ Sportchef Frank Baumann stieg 1999 mit Nürnberg ab und vergab im letzten Spiel sogar noch eine Riesenchance. Er betonte: „Ich werde vor der Mannschaft keine Geschichten von früher erzählen. Es geht eher darum, den Spielern in Gesprächen den Rücken zu stärken.“

„Es geht um alles“

Voller Fokus also auf den Keller-Krimi zwischen dem Tabellen-15. Mainz und dem Vorletzten Werder. Kein Blick nach links. Kein Blick nach rechts. Kein Blick zurück. Diese Botschaft sendeten Kohfeldt und Baumann am Freitag bei der Pressekonferenz zum Spiel. Die Ausgangslage ist klar: „Uns hilft nur ein Sieg. Das weiß die Mannschaft. Es geht um alles“, fasste Kohfeldt knapp zusammen. Im Falle eines Erfolgs hätten die Bremer am letzten Spieltag in jedem Fall noch die Möglichkeit, an Mainz und Düsseldorf vorbeizuziehen. Sollte Düsseldorf am Sonnabend nicht gegen Augsburg gewinnen, würde Werder mit drei zusätzlichen Punkten sogar schon auf den Relegationsrang 16 klettern, bevor es zum Abschluss der Saison gegen Köln geht.

Über das Ergebnis aus Düsseldorf will sich Kohfeldt während der Partie nicht bewusst informieren. „Das ist nachrangig, erst einmal müssen wir gewinnen.“ Wie leicht die Hoffnung auf Schützenhilfe enttäuscht werden kann, hat Werder erst am Mittwochabend erfahren, als Düsseldorf gegen Leipzig einen Punkt holte und Mainz überraschend in Dortmund gewann. Auch darauf wollte Kohfeldt nicht mehr groß eingehen: „Wir haben uns selbst in diese Lage gebracht, ich werde nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen. Ich darf mich damit nicht beschäftigen. Es geht nur darum, das Spiel in Mainz zu gewinnen.“

Damit das klappt, braucht es starke Nerven, um den Druck des Gewinnen-Müssens auszuhalten. Florian Kohfeldt ist überzeugt davon, dass seine Mannschaft das kann: „Wir haben in den vergangenen Wochen gezeigt, dass die Mentalität komplett da ist und wir den Abstiegskampf angenommen haben.“ Als Beispiele führte er die Siege gegen Freiburg und Paderborn an: „Das waren zwei absolute Druckspiele. Dadurch habe ich einen guten Hinweis darauf bekommen, wie die Mannschaft mit solchen Extremsituationen umgeht. In beiden Spielen sind wir kämpferisch, aggressiv und druckvoll aufgetreten, ohne zu überpacen.“

Die Mentalität der Spieler stimme, versicherte der Trainer. „Die Mannschaft ist ganz sicher nicht verantwortungslos, dafür gibt es keinerlei Anzeichen. Ich muss mir keine Sorgen mache, dass sich jemand der Bedeutung von Werder Bremen für die Stadt, die Region und die Mitarbeiter nicht bewusst ist.“ Auch Baumann hob hervor, dass die Identifikation der Spieler mit dem Verein groß sei.

Möglicher Abstieg war Thema

Selbst die beste Mentalität könnte jedoch wenig helfen, wenn die Abstiegsangst plötzlich die Beine lähmen sollte. Falls Werder in Mainz verlieren und Düsseldorf gegen Augsburg gewinnen würde, wären die Bremer schon am späten Sonnabendnachmittag definitiv abgestiegen. Kohfeldt hat mit seinen Spielern über die gefährliche Tabellenkonstellation gesprochen: „Wichtig ist, dass wir es vorher einmal thematisiert haben, denn du musst damit umgehen können. Wenn Mainz nach zehn Minuten 1:0 führt und Düsseldorf auch führt, kannst du dich nicht auf den Boden legen und sagen: Das war es jetzt.“

Zu dieser Spielsituation werde es aber gar nicht erst kommen, versicherte Kohfeldt. „Wir werden alles auf diesen Platz werfen und hoffentlich noch einen Tick mehr als gewöhnlich.“ Zusätzlichen Druck aufbauen brauche er im Vorfeld nicht, der Druck sei ohnehin gewaltig. Mentaltrainer Jörg Löhr war vor dem Mainz-Spiel nicht noch einmal bei der Mannschaft. Sportpsychologe Mathias Kleine-Möllhoff steht den Spielern wie üblich als Ansprechpartner zur Verfügung. „Wir müssen den Druck ummünzen in unsere sportliche Leistung“, sagte Kohfeldt.

Wenn das gelingen und Werder gewinnen sollte, sähe die psychologische Gemengelage schon wieder anders aus. „Dann hätten wir am letzten Spieltag eine Situation, in der für alle drei Mannschaften alles möglich ist, egal wie Düsseldorf jetzt gegen Augsburg spielt. Das wollen wir schaffen.“ Bis dahin sei die Maßgabe klar, erklärte Kohfeldt: Auf die Tabelle und andere Ergebnisse werde erst nach dem Abpfiff des eigenen Spiels geguckt.

Auch wenn niemand so richtig über die Vergangenheit sprechen wollte: Bei dieser absoluten Fokussierung auf das eigene Spiel dürften die Erfahrungen von früher eine Rolle gespielt haben. Frank Baumann hat aus dem Abstiegsdesaster mit Nürnberg 1999 nämlich vor allem eines gelernt, wie er erzählte: „Man muss komplett bei sich bleiben und nicht auf die anderen schauen oder darauf, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Nur so bleibt man bis zur letzten Minute voll konzentriert.“ Nach den für Werder ungünstigen Ergebnissen vom Mittwoch hat der Sportchef eine unruhige Nacht verbracht, sich dann aber rasch auf das Wesentliche besonnen: „Am Morgen danach war ich kämpferisch. Wir konzentrieren uns auf das, was wir beeinflussen können.“ Für Werder zählt also bis auf Weiteres nur eins: der Sieg in Mainz.