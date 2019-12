Davy Klaassen ist jetzt als Führungsspieler gefordert. (nordphoto)

Nach dem erneuten Ausfall von Abwehrchef Niklas Moisander führte Davy Klaassen die Bremer Mannschaft in München wieder als Kapitän aufs Feld. Auch nach dem deftigen 1:6-Rückschlag wurde der Niederländer seiner Führungsrolle gerecht und appellierte an den Teamgeist. „Jetzt hilft uns nur noch, dass wir zusammen bleiben und als Team agieren“, sagte Klaassen und erklärte: „Das ist halt keine Saison, in der alles für uns läuft. Das hat man manchmal. Dann ist es aber noch wichtiger, als Team zusammenzuhalten. Wenn es gut läuft, ist das viel einfacher. Aber wenn es schlecht läuft, dann zeigt eine Mannschaft, ob sie wirklich ein Team ist oder nicht.“

Er finde, dass Werders Spieler „bis jetzt immer noch ein Team“ seien, meinte Klaassen, „und das wird uns auch Siege bringen, glaube ich. Eigentlich müsste das diese Woche schon kommen.“ Gegen Mainz und Köln also, in den beiden wichtigen Keller-Duellen vor der Winterpause.

Natürlich weiß auch der international erfahrene Klaassen, dass es mit Ankündigungen dieser Art so eine Sache ist. Gerade in Werders komplizierter Lage. Er hat auch die Kritik vernommen, dass sich die Mannschaft gegen Ende des Spiels den Bayern ergeben habe. „Die erste Halbzeit war gut, die zweite nicht“, lautete sein Urteil, „aber was sollst du machen, wenn du mit 1:6 hinten liegst? In der Situation kannst du nur noch versuchen, dagegenzuhalten. Nach vorne hatten wir dann keine Aktionen mehr.“ Vielleicht, so erklärte Klaassen bei der Analyse des Spiels, „hätten wir das 2:0 schießen müssen. Die Chancen dafür waren da. Dann war es natürlich blöd, vor der Halbzeitpause zwei Tore zu bekommen. Ab dem 1:4 wurde es schwierig.“

Knacks durch das zweite Gegentor

Mit Wut hatte Werder bei den Bayern antreten wollen, doch das klappte nicht mal eine Halbzeit lang. „Vielleicht war das 2:1 so kurz vor der Halbzeitpause ein Schock für uns, dann fielen direkt das dritte und vierte Gegentor nach der Pause. Das hat der Mannschaft einen Knacks gegeben“, meinte Klaassen.

Und was nun, nach diesem schockierenden Nachmittag in München? „Wir müssen dieses Spiel so gut wie möglich vergessen und regenerieren, das ist jetzt ganz wichtig“, forderte Klaassen, und auch wenn das unpopulär klingt, ist er sich sicher: „Aus der ersten Halbzeit können wir sogar ein gutes Gefühl mitnehmen, da haben wir es lange Zeit gut gemacht, bis zum 1:1.“ Er mache sich keine Sorgen, dass die jüngeren Spieler bei Werder diese Situation jetzt nicht verkraften würden, „aber wir müssen natürlich den Ernst dieser Lage erkennen. Unsere Situation ist nicht gut. Deshalb sind die beiden Spiele jetzt ganz wichtig“. Und wenn Moisander weiter ausfällt, muss Klaassen wieder versuchen, als Kapitän auf dem Feld voranzugehen.