Johannes Eggestein hat die acht Tage im Trainingslager in Algorfa genutzt, um Werbung für sich zu machen. „Jojo ist deutlich näher an die erste Mannschaft herangerückt“, sagte Cheftrainer Florian Kohfeldt über den Nachwuchsstürmer. Die Folge: Eggestein wird in der Rückrunde fester Bestandteil des Profikaders sein. „Er wird komplett bei uns trainieren“, sagte Kohfeldt, „und an diesem Wochenende ist er eine Option für den Kader.“

Das ist tatsächlich ein Fortschritt für den jungen Stürmer. Vor Beginn der Wintervorbereitung waren im Grunde drei Szenarien denkbar gewesen. Erstens: Eggestein geht – wie zuvor sein älterer Bruder Maximilian – fest für ein halbes Jahr zur U23. Das passiert nicht. Zweitens: Eggestein hätte bei den Profis fest trainieren und bei der U23 regelmäßig spielen können. Aber auch das ist nicht vorgesehen. Zwar schloss Kohfeldt gelegentliche Einsätze in der Dritten Liga nicht aus. Das Ziel des Trainers ist es aber, Eggestein seine wichtigen Einsatzzeiten bei den Profis zu ermöglichen, also Variante Nummer drei: als fester Bestandteil des Profikaders. Dafür muss Eggestein in Vorleistung gehen: mit Leistungen.

Anscheinend hat er das im Trainingslager zur Zufriedenheit des Trainers gemacht. Eggestein schoss im Test gegen Twente Enschede ein wunderbares Tor. Aber nicht nur das ist hängengeblieben. „Er hat Zug zum Tor gefunden“, sagte Kohfeldt, „es gibt immer mehr Situationen, in denen er zum Abschluss kommt.“ Gleichwohl sieht der Werder-Trainer noch viel Luft nach oben beim 19-jährigen Junioren-Nationalspieler. „Weniger Kontakte“, „bessere Vororientierung“ – so heißen die Aspekte im Trainersprech, die Eggestein an seinem Spiel noch verbessern soll. Einüben wird er sie Woche für Woche bei den Profis. (mhd)