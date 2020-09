Spielt bislang eine starke Saisonvorbereitung und traf in den Testspielen schon dreimal: Johannes Eggestein. (nordphoto)

Dass Johannes Eggestein Werder verlassen oder an einen anderen Verein verliehen werden könnte, steht schon länger im Raum. Schließlich hätte die vergangene Saison für den Stürmer kaum schlechter laufen können. Er traf nur einmal in 15 Pflichtspielen, kam immer seltener zum Einsatz und stand dann plötzlich in den letzten elf Pflichtpartien der Saison nicht einmal mehr im Kader. Von seiner gescheiterten Umschulung zum Mittelfeldspieler ganz zu schweigen. Da kann ein Spieler schon einmal Abwanderungsgedanken hegen, doch Eggestein haut sich momentan während der Saisonvorbereitung richtig rein, ist mit drei Treffern der beste Testspieltorschütze und will sich offenbar bei Werder durchbeißen. „Wir sind sehr zufrieden mit ihm. Er spielt eine sehr gute Vorbereitung", lobte Clemens Fritz den 22-Jährigen im Gespräch mit dem WESER-KURIER.

Nicht nur wegen dieser positiven Eindrücke geht Werders Leiter Profifußball und Scouting nach jetzigem Stand davon aus, dass Eggestein bei Werder bleibt. Fritz betonte auch: „Es gab Anfragen, aber nichts Konkretes. Wir haben ja gesagt, dass kein Spieler unverkäuflich ist. Solange es allerdings keine konkreten Anfragen gibt, beschäftigen wir uns auch nicht damit. Wir planen weiterhin mit Johannes für die neue Saison." Die "Sport Bild" schrieb zuletzt von mehreren interessierten Zweitligisten aus dem In- und Ausland. Besonders intensiv habe sich der FC St. Pauli mit einer Verpflichtung des Stürmers beschäftigt, doch die Bremer Ablöseforderung von fünf Millionen Euro sei für den Kiezklub nicht zu erfüllen gewesen. Ein Abgang Johannes Eggesteins, dessen Vertrag bei Werder bis 2022 läuft, ist momentan aber ohnehin kein Thema an der Weser.

Werder statt U21

Es geht eher darum, wie Eggestein den Durchbruch noch schaffen kann. U 21-Nationaltrainer Stefan Kuntz besprach mit Werder-Trainer Florian Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann, dass der Angreifer in der aktuellen Länderspielpause nicht zum Junioren-Nationalteam reist. Eggestein bestritt bereits neun Partien für die U 21-Auswahl, schoss dabei zwei Tore und war zuletzt Kapitän der Mannschaft. Er ist somit auch ein heißer Kandidat für die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio. Statt in der EM-Qualifikation gegen die Republik Moldau und Belgien anzutreten, soll Eggestein genau wie sein Teamkollege Felix Agu die derzeitige Länderspielpause jedoch nutzen, um sich bei Werder weiter in den Vordergrund zu spielen.

Die kommende Saison wird schließlich richtungsweisend für den Youngster, der einst als eines der größten deutschen Sturmtalente galt und bei der U 17-Weltmeisterschaft 2015 der zweitbeste Torschütze war. In der Saison 2018/19 hatte er dann den Durchbruch bei Werder fast schon geschafft, kam regelmäßig zum Einsatz und schoss vier Treffer in 23 Ligaspielen. In der abgelaufenen Spielzeit folgte jedoch der große Einbruch. Kohfeldt, eigentlich sein großer Förderer, berücksichtigte Eggestein in der entscheidenden Phase des Abstiegskampfes nicht mehr. Dadurch sei das Verhältnis der beiden aber keinesfalls belastet, versicherte der Trainer kürzlich. „Ich glaube an sein Potenzial.“

Johannes Eggestein ist jetzt nur noch für den Sturm und nicht mehr für das Mittelfeld eingeplant. Clemens Fritz sieht die Chance, dass der U 21-Nationalspieler dort wieder regelmäßige Spielzeit bekommt: „Ich traue ihm die nächsten Schritte zu. Natürlich ist die Konkurrenz im Sturm groß, aber wir haben eine hohe Intensität in den Einheiten und das ist gut für unseren Konkurrenzkampf.“