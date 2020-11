Johannes Eggestein wurde für eine Saison an den Linzer ASK ausgeliehen. (nordphoto)

Bei seinem Debüt für den Linzer ASK im Pokal hatte Johannes Eggestein schon einmal getroffen, am Sonntag gelang ihm dann auch das erste Tor in der österreichischen Bundesliga. Der Stürmer, den Werder für ein Jahr an den LASK verliehen hat, traf gegen Sturm Graz in der Nachspielzeit zum 2:0-Endstand. Eggestein musste den Ball nur noch über die Linie drücken, vorher hatte er mit einem klugen Pass bereits das 1:0 durch Husein Balic vorbereitet. Der 22-Jährige kam in der Partie auf seiner Wunschposition im Sturmzentrum zum Einsatz.

Die Ausleihe läuft für den Junioren-Nationalspieler somit gut an. Bereits beim Linzer 4:0-Erfolg gegen SKN St. Pölten hatte Eggestein als Außenstürmer durchgespielt und einen Treffer vorbereitet. Der LASK liegt in der Liga aktuell auf einem guten dritten Platz. In der Europa League wurde Eggestein gegen Tottenham (0:3) und Ludogorets (4:3) jeweils eingewechselt.