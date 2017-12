Drei der letzten vier Spiele erlebte Johannes Eggestein beim Abpfiff nicht mehr auf dem Platz. Der Angreifer wurde jeweils vorzeitig ausgewechselt, der Tiefpunkt war sicherlich die Partie am Wochenende gegen Osnabrück.

Eggestein leitete die frühe Bremer Führung noch mit ein, als er ein Zuspiel aus dem Mittelfeld sauber auf den späteren Vorlagengeber Ousman Manneh klatschen ließ. Danach ging er gegen die schnelleren, robusteren Gegenspieler aber völlig unter. Eggestein zeigte keinerlei Handlungsschnelligkeit, kein Durchsetzungsvermögen, verlor viele Bälle, verstolperte einen Konter.

Die Auswechslung nach 68 Minuten war überfällig und bekräftigte die Vermutung, dass der Spieler in der zweiten Mannschaft derzeit ziemlich durchhängt. Werders Sportdirektor Frank Baumann will dies nicht so einordnen. „Die Leistung in einem Spiel ist kein Maßstab. Gute und schlechte Phasen haben auch erfahrene Spieler.“ Es sei überdies ganz normal, dass junge Spieler in ihren Leistungen Schwankungen hätten.

Körperliche Defizite

Werders zweite Mannschaft kämpft gegen den Abstieg und spielt sich als Ausbildungstruppe gegen die zum Teil sehr erfahrenen Gegner nicht automatisch reihenweise Torchancen heraus. Zudem wird in der 3. Liga ein sehr physischer Fußball gespielt. Das beeinflusst auch Eggesteins Spiel, der mit außerordentlichen Abschlussqualitäten am und im Strafraum gesegnet ist, aber körperlich und in punkto Schnelligkeit noch Defizite aufweist.

Vielleicht ist die hohe Erwartungshaltung ein Problem, das in der Bewertung des Talents zu einem entscheidenden Faktor wird. Im Sommer war es Eggesteins erklärtes Ziel, in den Kader der Profis zu rutschen und durch Einsätze in der Bundesliga langsam Fuß zu fassen. Momentan hat er aber Schwierigkeiten, in der 3. Liga eine verlässliche Größe zu sein oder Akzente zu setzen. Der Schritt von den A-Junioren hinein in den Seniorenbereich war ein ambitioniertes Vorhaben, das wohl zumindest bis zur Winterpause auf Eis gelegt ist.

Florian Kohfeldt hatte Eggestein mit einer seiner ersten Amtshandlungen den Weg zurück in die zweite Mannschaft beschieden. Nicht als Degradierung, sondern als Fördermaßnahme. Johannes‘ großer Bruder Maximilian erlebte ähnliches ein Jahr zuvor, sammelte in der U23 Spielpraxis und war dann in der erfolgreichen Rückrunde der Profis ein wichtiger Bestandteil der Bundesliga-Mannschaft. So oder ähnlich sieht auch der Plan mit Johannes Eggestein aus. Dafür muss der 19-Jährige aber langsam seine Leistungen wieder stabilisieren.

Baumann schließt eine Leihe aus

In dieser Saison stehen neben drei (Kurz-)Einsätzen in der Bundesliga auch sechs in der 3. Liga, nur drei davon auch über die volle Distanz. Ein Assist und kein einziger Treffer sind die magere Ausbeute bei Werder. In der U-20-Nationalmannschaft hat er jüngst gegen England stark gespielt und gleich doppelt getroffen - in einer Partie gegen Kontrahenten seiner Altersklasse. Für einen wie Eggestein, der bisher gewohnt war, Tore am Fließband zu erzielen, ist das im Verein eine völlig neue Situation. Sein letztes Pflichtspieltor für Werder erzielte er im Februar gegen Paderborn. Danach legte ihn ein Syndesmosebandanriss bis zum Sommer außer Gefecht.

Nach einer guten Vorbereitung und ein paar kurzen Einsätzen bei den Profis steckt er jetzt aber vorerst bei den Amateuren fest. Am Sonntag gegen Osnabrück saß eine ganze Reihe von Scouts auf den Tribünen im Weserstadion, unter anderem von durchaus ambitionierten deutschen Zweitligisten. Die Gefahr, dass der Spieler im Winter eine Luftveränderung anstrebt, sieht Baumann aber nicht. „Es ist keine Option, ihn im Winter zu verleihen. Er bekommt hier Spielpraxis auf hohem Niveau“, sagt der Sportchef.

Neben der Spielpraxis sollte sich Eggestein in der zweiten Mannschaft auch eine Prise Selbstvertrauen und Selbstsicherheit holen. Das hat bisher kaum funktioniert. In den Trainingseinheiten springt er zwischen Profimannschaft und zweiter Mannschaft hin und her - in manchen Einheiten darf er sich bei Kohfeldt zeigen, das täglich Brot soll aber die U23 bleiben. „Jojo trainiert bei uns, aber die Spielpraxis ist wichtig. Einen Konkurrenzkampf gibt es auch in der U23 - und da muss er sich auch beweisen“, sagt Baumann.