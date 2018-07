2016 wurde sie als riesiger Weichenstellung für die Zukunft gesehen: Die Vertragsverlängerung mit Nachwuchsstürmer Johannes Eggestein. Hinter dem Knipser, der zu U17-Zeiten in 18 Länderspielen für den DFB-Nachwuchs zehnmal erfolgreich war, sollen zu diesem Zeitpunkt die halbe Liga und auch einige europäische Topklubs her gewesen sein.

Bis heute hat sich Eggestein in den deutschen U-Mannschaften gehalten, wechselte zuletzt zwischen U20 und U21. Allein der Durchbruch im Herrenbereich, der will dem 20-Jährigen noch nicht so ganz gelingen. In der kommenden Saison fallen für Eggestein zwar mit Ishak Belfodil und Zlatko Junuzovic zwei Konkurrenten für die drei Offensivpositionen im Bremer Spiel weg, mit Yuya Osako, Martin Harnik und US-Talent Josh Sargent kommen allerdings auch drei dazu. Noch dazu steht Fin Bartels in den nächsten Wochen vor einer Rückkehr ins Mannschaftstraining.

Baumann glaubt an Eggestein

Werder-Sportchef Frank Baumann bekräftigt in "Bild", dass man nach wie vor an Eggesteins Fähigkeiten glaube. "Ich wünsche Johannes noch mehr Spielzeit und wir trauen ihm das auch zu", erklärt Baumann. Schon gegen Ende der Vorsaison war Florian Kohfeldt dazu übergegangen, eher Eggestein als etwa Belfodil einzuwechseln. Leicht werde es dennoch nicht, mahnt Baumann, betont aber auch: "Johannes hat das Talent." Wichtig sei für den Nachwuchsspieler nun, seine Chancen als Joker noch besser zu nutzen, um sich auf Sicht in die erste Mannschaft zu spielen.

Hier geht es zum vollständigen Artikel in der "Bild".