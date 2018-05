Seit fast drei Jahren ist Aron Johannsson jetzt in Bremen, trotzdem ist er vielen ein Rätsel geblieben. Welches Potenzial in ihm steckt, hat der Isländer mit amerikanischen Wurzeln in Ansätzen immer mal wieder gezeigt. Dann, als er scheinbar vor dem Durchbruch stand, stoppte ihn eine Verletzung, ein Trainerwechsel oder eine Formkrise. Johannsson blieb aus verschiedenen Gründen unvollendet. Er kommt nach drei Saisons auf 29 Einsätze, bei denen er durchschnittlich 34 Minuten auf dem Platz stand. Eine Erfolgsgeschichte liest sich anders, daran können auch fünf Tore und vier Torvorlagen nichts ändern.

Die vergangene Saison ist ein Spiegelbild Johannssons Zeit bei Werder. Zunächst, unter Alexander Nouri, spielte er gar keine Rolle. Die meiste Zeit war er nicht einmal im Kader. In der Rückrunde funktionierte Florian Kohfeldt Johannsson zum Außenstürmer um, und plötzlich war er eine Alternative und sogar Hoffnungsträger. Bei den wichtigen Siegen gegen Schalke und den HSV legte Johannsson Tore auf, beim Remis gegen Gladbach traf er zum 2:2 Endstand. Aber dann, im Endspurt der Saison, verletzte er sich am Knöchel und fiel fast den Rest der Spielzeit aus.

Und jetzt? Sein Vertrag läuft noch ein weiteres Jahr, die Zeichen stehen dennoch auf Trennung. „Wenn etwas Interessantes hereinkommt, sind wir gesprächsbereit", sagte Frank Baumann kürzlich. Die Bereitschaft gelte für Klub und Spieler: „Aron selbst ist es auch." Die Konkurrenz ist durch Martin Harnik und die beiden Nachwuchs-Stürmer Joshua Sargent und Johannes Eggestein noch größer geworden, Johannsson dürfte es schwer haben, regelmäßige Spielzeiten zu bekommen.

Die Situation erinnert ein wenig an den vergangenen Sommer. Damals sollte und wollte Johannsson Werder ebenfalls verlassen, am Ende kam kein Transfer zustande. Was auch daran lag, dass Johannsson nicht in die US-amerikanische MLS wechseln wollte, aus der die meisten Angebote stammten. „Es muss passen", sagt Baumann, für den Spieler und für Werder. Es bleibt abzuwarten, ob ein Angebot kommt, dass tatsächlich für alle Seiten passt.

271

So richtig begann die Saison für Aron Johannsson erst mit dem ersten Spieltag der Rückrunde. Wie für einige andere Spieler auch war die abgelaufene Spielzeit quasi zweigeteilt für den Amerikaner, in eine Hälfte mit Alexander Nouri als Trainer und in eine andere mit Florian Kohfeldt an der Seitenlinie. Unter Nouri war Johannsson wie in der Saison davor fast komplett abgemeldet, schaffte es entweder nur sehr selten in den Kader oder wurde sogar zur zweiten Mannschaft abkommandiert. Mit Kohfeldt als Trainer war Johannsson zumindest wieder ein fester Bestandteil des Profi-Kaders und kam auch zu ein wenig Einsatzzeit. Insgesamt waren es 271 Spielminuten, die Johannsson auf dem Platz stand, also etwas mehr als drei komplette Partien. Damit bewegte er sich fast auf dem Niveau seiner Vor-Saison, als er 268 Spielminuten bekam - allerdings kam Johansson da nur auf neun Einsätze überhaupt, zuletzt waren es immerhin zwölf. Zweimal durfte er sogar von Beginn an ran, aber eben auch keine einzige Partie von Anfang bis zum Ende durchspielen. Knie- und Sprunggelenksprobleme sowie eine Köchelverletzung warfen ihn just dann immer aus der Bahn, als er drauf und dran war, sich zumindest unter den Top 15 festzuspielen. Den Saisonendspurt verpasste er fast komplett. Von den Spielern, die die komplette Saison über dem Profikader angehörten, hatten nur Luca Caldirola (90 Minuten) und Johannes Eggestein (93 Minuten) weniger Einsatzminuten.

10

Angesichts der überschaubaren Einsatzzeiten verwundert es kaum, dass Johannsson einer von nur vier Spielern war, die mit ihren Einwechslungen zweistellig wurden. Hinter Jerome Gondorf (14), Ishak Belfodil (13) und Florian Kainz (11) reihte sich Johannsson in dieser Kategorie als Vierter ein. Dabei blieb die Gesamtzahl an Spielminuten nach Einwechslungen aber sehr begrenzt. Bis zur Winterpause waren es gerade einmal vier Minuten (in zwei Spielen), danach folgten 128 in acht Spielen. Nur gegen Schalke (34 Minuten) und in Gladbach (45 Minuten) durfte er nach einer Einwechslung auch mal länger ran. Der Rest waren Kurzeinsätze zwischen einer und 18 Minuten.

3

Gemessen an den nur 271 Minuten Einsatzzeit war Johannsson vor dem gegnerischen Tor ungeheuer effizient. Der Amerikaner kam auf drei Scorerpunkte, einen Treffer erzielte er selbst (gegen Gladbach), zwei weitere bereitete er vor (gegen Schalke und den HSV). Das machte im Schnitt etwa alle 90 Minuten einen Scorerpunkt. Kein anderer Bremer Angreifer konnte eine derart starke Quote vorweisen. Der Treffer gegen Gladbach war übrigens eins von lediglich zwei Bremer Jokertoren in der abgelaufenen Saison - keine andere Mannschaft der Liga war in der Beziehung schwächer. Zum Vergleich: Die Bayern und RB Leipzig schafften satte zehn Tore durch Einwechselspieler.

83,5

Johannssons Passquote war auch sehr beachtlich. 83,5 Prozent seiner Zuspiele brachte er auch zum eigenen Mitspieler, damit war er hinter Niklas Moisander und Theodor Gebre Selassie der beste Passspieler bei Werder. Allerdings ist der Wert etwas mit Vorsicht zu genießen bei nur 85 gespielten Pässen überhaupt.

Aron Johannsson über...

...Selbstzweifel in Zeiten, in denen er nicht spielte: "Ich bin ein Typ, der ein großes Selbstvertrauen hat."

...den Unterschied zwischen Florian Kohfeldt und Alexander Nouri: "Jetzt habe ich einen Trai­ner, der wirk­lich an mich glaubt."

...seine Position als Außenstürmer: "Das ist wirklich neu."

