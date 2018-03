Im August hatte nicht viel gefehlt, und Aron Johannsson wäre jetzt nicht mehr bei Werder. Der US-Stürmer mit isländischen Wurzeln sollte verkauft werden, und auch Johannsson selbst, der unter Ex-Coach Alexander Nouri keine Rolle spielte, hätte eine passende Gelegenheit wohl gern ergriffen. Nur: Die Gelegenheit kam nicht. Und auch, wenn sich das nach nur vier Einsatzminuten in der Hinrunde lange nicht andeuten sollte, war dieser Umstand wohl ein Glücksfall für beide Seiten.

Nicht zum ersten Mal in der Rückrunde zeigte Comeback-Künstler Johannsson, was für einen Einfluss er mittlerweile auf das Bremer Spiel nehmen kann: Schon im Nordderby gegen den HSV und beim Auswärtssieg auf Schalke hatte der Stürmer einen großen Anteil daran, dass diese Partien spät zu Werders Gunsten kippte. Auch in Gladbach zeigte Johannsson mit einer enormen Frequenz an gefährlichen Abschlüssen und dem Treffer zum 2:2-Ausgleich, warum er derzeit gerade als Joker so wichtig ist.

Zur Halbzeit sah Florian Kohfeldt sich gezwungen, auf den 0:2-Rückstand seines Teams zu reagieren. Johannsson, zunächst aufgrund einer grundsätzlichen sinnvollen Umstellung auf ein defensiveres 3-5-1-1-System nur auf der Bank, kam für Robert Bauer. Damit stellte Werder von der Dreierkette, deren defensive Stabilität man zuvor selbst mit vermeidbaren Fehlern konterkariert hatte, auf das eingespielte 4-3-3 um, in dem Johannsson den Part des rechten Flügelstürmers übernahm.

Johannsson, von Haus aus eher ein zentraler Spieler, interpretierte diese Rolle allerdings nicht wie ein klassischer Außenbahnspieler. Das wollte Kohfeldt auch gar nicht sehen – für diese Aufgabe saßen mit Florian Kainz und Milot Rashica schließlich noch zwei Alternativen auf der Bank. Da vor allem Max Kruse sich immer wieder ins Mittelfeld fallen ließ, konnten die anderen zwei Angreifer immer wieder in die Spitze stoßen. Jóhannsson erhielt also den Vorzug, weil er sich Abschlusssituationen erarbeiten sollte. Und das gelang fast schon phänomenal.

Fünf Schüsse, allesamt zielgenau auf’s Tor von Yann Sommer – damit übertraf Johannsson die Bilanz der gesamten Bremer Mannschaft vor dem Seitenwechsel quantitativ leicht, qualitativ sogar deutlich. Natürlich war das nicht nur der Verdienst des zuletzt so formstarken Angreifers, sondern auch durch Gladbacher Zuordnungs- und Personalprobleme und die im Kollektiv nun aktiver gegen den Ball arbeitende Bremer Mannschaft bedingt.

Johannssons übrige Werte lesen sich eher durchschnittlich: Defensiv hatte der Joker keine Aktionen, eine Passquote von 76,9 Prozent ist ordentlich, zwei von sieben gewonnenen Zweikämpfen ausbaufähig. Dafür waren die gewonnenen Zweikämpfe zumindest erfolgreiche Dribblings in Strafraumnähe: Wenn Johannsson sich einmal durchsetzte, wurde es auch gleich gefährlich.

Letzten Endes waren es aber vor allem die Schüsse, die Johannssons Wert als zielstrebige, spürbar selbstbewusste Option von der Bank verdeutlichen. Mal gerieten die Abschlüsse zu unplatziert (Kopfball/57., Distanzschuss/90.), mal klärte Sommer im Gladbacher Kasten nur mit Mühe (61./62.). Aus kurzer Distanz gelang Johannsson in der 78. Minute dann aber doch noch sein Treffer.

Lieblingsgegner Gladbach

Damit setzt sich für Johannsson eine bemerkenswerte Geschichte fort: Wann immer der 27-Jährige auf Gladbach trifft, gerät er in die Schlagzeilen. Zuhause gegen die Borussen gelang dem Angreifer 2015 sein erster Treffer für Werder, zu Beginn der Saison 2016/2017 legte der „Chipminister“ im Borussia-Park erst Serge Gnabrys Tor des Monats per Lupfer auf, dann flog er mit einer umstrittenen roten Karte nach Schiedsrichterbeleidigung gegen Referee Tobias Stieler vom Platz. Im März 2018 nun erlebt Johannsson seine bislang vielleicht beste Phase als Werder-Spieler – und empfiehlt sich für das kommende Montagsspiel gegen Köln, bei dem eine offensivere Taktik angebracht scheint, auch wieder für die Startelf.