Die Diagnose ist da – und sie lautet: Belastungsreaktion im Sprunggelenk. Das berichtet der "Kicker". Die neuerliche Verletzung ist der Grund, warum Aron Johannsson am vergangenen Mittwoch vorzeitig aus dem Bremer Trainingslager am Zillertal abreisen musste, und sie ist auch der Grund, warum der US-Stürmer der Mannschaft beim zweiten Trainingslager am Chiemsee (4. bis 10. August) nicht zur Verfügung stehen wird.

Grundsätzliche stehe die Blessur einem Wechsel des 27-Jährigen nicht im Wege, erklärt Baumann dem Sportmagazin: "Arons Rückkehr auf den Platz ist ja absehbar." Keine Tragödie also, aber ein weiterer Rückschlag für den Angreifer, der sich nun erst einmal die Zeit nehmen soll, seine Verletzung nachhaltig auszukurieren.

