Ganze 30 Spiele in vier Jahren hat Aron Johannsson für Werder gemacht, fünf Tore hat der Stürmer dabei erzielt. Keine gute Quote für einen, der im Sommer 2015 für knapp 5 Millionen Euro Ablöse als Hoffnungsträger vom AZ Alkmaar zu Werder kam. Johannssons Vertrag in Bremen ist am Ende der Saison ausgelaufen, nun scheint er einen neuen Verein gefunden zu haben.

Laut der schwedischen Online-Seite „fotbol STHLM" steht der 28-Jährige kurz vor der Vertragsunterschrift beim schwedischen Erstligisten Hammarby IF. Grundsätzlich hätten Klub und Spieler eine Einigung über eine Zusammenarbeit getroffen, die Unterschrift sei aber noch nicht erfolgt. Aktuell steht Hammarby auf Rang 7.

Den ganzen Artikel gibt es hier.