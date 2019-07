„Ich freue mich sehr, nach Hammarby zu kommen und Teil eines Vereins zu sein, der so viele Fans hat“, wird Johannsson auf der Internetseite seines neuen Arbeitgebers zitiert. Beim Verein aus der schwedischen Hauptstadt unterschrieb der Angreifer einen Dreijahresvertrag.

Richard Magyar och Aron Jóhannsson klara för #Bajen! Läs mer här: https://t.co/Nt05jsxvGf pic.twitter.com/y1H50yONZ4 — Hammarby Fotboll (@Hammarbyfotboll) July 11, 2019

Bei Werder war Johannssons Kontrakt in diesem Sommer ausgelaufen, aufgrund von etlichen Veerletzungen hatte er seit 2015 lediglich 28 Bundesligapartien für die Bremer absolviert. Dabei erzielte er vier Tore. „Jetzt werde ich hart arbeiten, um so schnell wie möglich in eine Spielform zu kommen, und hoffe, bald meinen Teamkollegen auf dem Platz zu helfen und Tore beizusteuern“, sagte Johannsson.