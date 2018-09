Aron Johannsson ist ein positiver Typ und so hatte der Angreifer auch ein strahlendes Lächeln für den Fotografen parat, während er gemeinsam mit Werders Reha-Trainer Jens Beulke an seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining arbeitete. Johannsson plagen seit dem ersten Trainingslager im Zillertal Probleme am Sprunggelenk. Er reiste damals vorzeitig aus Österreich ab und hat seitdem nicht mehr mit der Mannschaft trainiert.

Zuvor war der 27-Jährige nach Island gereist, um dort in der Nähe seiner Familie an seiner Reha zu arbeiten. So hatte es Johannsson in der Vergangenheit auch schon getan, wenn er länger ausgefallen war. Johannsson hatte nach der Genesung stets erklärt, wie gut es ihm getan habe, Zeit bei Freunden verbracht zu haben.

Sportlich spielt Johannsson in den Bremer Planungen keine große Rolle mehr. Werder ist in der Offensive mehr als ausreichend besetzt. Ein Wechsel Johannssons, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, war in der gerade abgelaufenen Transferperiode aufgrund der neuerlichen Verletzung des Spielers nicht zustande gekommen. Ein Leihgeschäft im kommenden Winter ist nicht möglich, da Spieler mit auslaufenden Verträgen nicht bis Ende der Laufzeit ausgeliehen werden dürfen.

Wann genau Johannsson wieder vollständig genesen ist, steht noch nicht fest. Frank Baumann hatte zuletzt gesagt, dass der Offensivspieler auf jeden Fall den ganzen September fehlen werde.