Es sollte ein Lob sein, doch es verfehlte die gewünschte Wirkung komplett. Er sei der perfekte Joker, bekam Aron Johannsson zu hören, als er nach dem Spiel in Mönchengladbach mit den Journalisten sprach. Der Werder-Stürmer verzog keine Miene angesichts dieser nett gemeinten Bemerkung. Mit ernster Stimme entgegnete er: „Ich will nicht der perfekte Joker sein, ich will natürlich immer von Anfang an spielen.“

Der Mann, der mannschaftsintern als Spaßvogel gilt, wollte sich einfach nicht so richtig freuen. Am Freitagabend kam ihm kein Lächeln über die Lippen, als er frisch geduscht im schwarzen Trainingsanzug seine starke Leistung im Borussia-Park kommentieren sollte. Dabei hätte der 27-Jährige allen Grund zur Freude gehabt. Zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit war er beim 2:2 gegen Gladbach als Einwechselspieler ein entscheidender Faktor gewesen. „Er hat uns zuletzt mehrere Punkte beschert“, lobte Thomas Delaney seinen Teamkollegen. "Es ist sehr schön, seine Entwicklung zu beobachten. Aron ist ein guter Freund von mir, und ich freue mich für ihn."

Anteil an vielen Treffern im Jahr 2018

Gegen Schalke hatte Johannsson das Tor zum 2:1-Endstand mit einem genialen Lupfer eingeleitet, gegen Hamburg war es sein Schuss, den Rick van Drongelen zum 1:0-Siegtreffer ins eigene Netz beförderte. Und jetzt in Gladbach erzielte Johannsson selbst den 2:2-Ausgleich. Nachdem er im Pokalspiel gegen Leverkusen bereits getroffen hatte, war dies sein erstes Bundesliga-Tor seit September 2016, als er bei der 1:2-Heimniederlage gegen Augsburg einen Strafstoß verwandelt hatte.

Nach so langer Zeit mal wieder einen Liga-Treffer zu bejubeln müsste doch reichlich Endorphine freisetzen, könnte man meinen. Johannsson allerdings war emotional hin- und hergerissen. „Ich bin glücklich, dass ich der Mannschaft geholfen habe“, sagte er, um dann hinzuzufügen: „Eigentlich bin ich nicht so zufrieden. Ich hätte noch ein zweites Tor machen müssen.“ Nach seiner Einwechslung in der 46. Minute ließ der Angreifer tatsächlich zwei gute Gelegenheiten aus, doch das konnte seine starke Leistung nicht schmälern. Als zweite Spitze neben Ishak Belfodil sorgte Johannsson sofort für Belebung, suchte Offensiv-Dribblings und gewann diese. Bemerkenswert: Fünfmal schoss er auf das Tor, öfter als die gesamte Bremer Mannschaft im ersten Durchgang.

Unglücklich auf der Bank

„Aron hat einen sehr großen Wert, wenn er eingewechselt wird, weil er Räume aufreißt und sehr torgefährlich ist“, sagte Trainer Florian Kohfeldt. Johannsson hörte diese Worte nicht. Hätte er sie gehört, wären sie wohl ein weiteres Lob gewesen, das ihn nicht so richtig erfreut hätte. Er könne sich mit der Jokerrolle einfach nicht anfreunden, so gut er sie auch zuletzt ausfüllte, unterstrich Johannsson mehrmals. „Ich habe jetzt einen guten Eindruck gemacht und hoffe, dass ich beim nächsten Mal wieder von Anfang an spiele. Ich bin kein Spieler, der auf der Bank glücklich ist.“

Zwischenzeitlich hatte er den Platz auf der Bank schon einmal eingetauscht gegen einen Platz in der Startelf. Bei den Partien gegen Wolfsburg (3:1) und Freiburg (0:1) stand Johannsson zweimal in Folge von Anfang an auf dem Feld. Anders als bei seinen Auftritten als Joker, hatte er dabei jedoch keine spielentscheidenden Aktionen zu bieten – zumindest keine, die Werder halfen. In Freiburg verursachte Johannsson mit einem ungeschickten Foul den Elfmeter, den Nils Petersen zum Siegtreffer für den Gegner nutzte.

Verständisvoller Elfmeter-Verursacher

Dieser Aussetzer sei auch der Grund dafür gewesen, dass er seinen Stammplatz wieder verloren habe. Davon zeigte sich zumindest Johannsson fest überzeugt. „Ich habe gegen Freiburg einen großen Fehler gemacht. Ich verstehe, dass der Trainer mich bestrafen musste“, sagte er. Kohfeldt dagegen wollte das so nicht stehen lassen. Er würde Johannssons Reservistenrolle nicht mit dem Foul von Freiburg begründen, betonte der Coach und nannte einen anderen Grund: „Gegen Gladbach wollten wir mit Ishak Belfodil jemanden vorne haben, der sehr präsent ist, auch in Kopfballduellen. Er sollte außerdem Jannik Vestergaard bei Standards verteidigen.“

Ganz einig waren sich Johannsson und Kohfeldt also nicht darüber, warum der 19-fache US-Nationalspieler auf die Bank musste. Einen Konflikt zwischen den beiden gibt es deshalb aber nicht. „Er ist der Trainer, und er entscheidet“, stellte Johannsson klar. Außerdem weiß der Stürmer nur zu gut, dass er Kohfeldt zu großem Dank verpflichtet ist. Seit er 2015 vom niederländischen Klub AZ Alkmaar zu Werder gewechselt ist, warfen ihn immer wieder Verletzungen zurück. Unter Kohfeldts Vorgänger Alexander Nouri schaffte es Johannsson am Ende dann nicht einmal mehr in den Kader, wenn er topfit war. Nur vier Minuten lang stand der Stürmer in der gesamten Hinrunde auf dem Platz. Er wurde aussortiert und sollte den Verein bereits verlassen.

Kohfeldt gab ihm dann wieder eine Chance, die er in den vergangenen Wochen mit engagierten Auftritten nutzte. Aron Johannsson ist also zweifellos ein Profiteur des Trainerwechsels, und das ist ihm bewusst. „Vor einem halben Jahr sah es nicht gut aus für mich“, blickte er zurück. „Jetzt ist alles besser.“ Anschließend dachte der 27-Jährige kurz nach und sagte: „Eigentlich müsste ich glücklich sein über jede Minute auf dem Platz.“