Mister Hackworth, Neuzugang Joshua Sargent gibt am Mittwoch seinen Einstand bei Werder und reist mit der U23 ins Trainingslager nach Spanien. Sie kennen ihn sehr gut. Was ist Joshua für ein Typ?

John Hackworth: Josh ist sehr selbstbewusst und gleichzeitig sehr demütig. Er glaubt an seine Fähigkeiten, weiß aber auch, dass er noch viel lernen kann und muss. Er ist einer dieser Spieler, mit denen man als Trainer am liebsten zusammenarbeitet.

Wie meinen Sie das?

Josh will lernen. Er hat kein Problem damit, wenn man ihn konstruktiv kritisiert. Er versteht, dass es dem Trainer nur darum geht, ihn noch besser zu machen. Wenn du ihn pushen willst, antwortet er: Yes, Sir. Und er kommt immer mit einem Lächeln zum Training. Es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten. Und es ist schwer, ihn nicht zu mögen.

Was zeichnet ihn als Fußballer aus?

Er ist ein sehr intelligenter Spieler. Er kann ein Spiel sehr gut lesen. Seine Bewegungen vor dem gegnerischen Tor sind exzellent. Ich will ihn nicht zu sehr hypen, aber er ist wirklich sehr effizient vor dem Tor und braucht nicht viele Chancen, um zu treffen. Außerdem werden die Werder-Fans seine Arbeitsmoral lieben. Er ist ein Teamplayer, einer, der eine Mannschaft mitreißt. Deshalb ist er in den vergangenen zwei Jahren auch unser Kapitän in der U17-Nationalmannschaft gewesen.

Ist er ein klassischer Mittelstürmer?

Ich würde sagen, er ist ein Typ wie Robert Lewandowski vom FC Bayern. Die Menschen werden jetzt vermutlich denken, dass ich verrückt bin, aber: Josh und Lewandowski haben viele Ähnlichkeiten. Beide sind robust, wissen ihren Körper vor dem Tor einzusetzen, besitzen aber auch sehr gute technische Fähigkeiten. Sie können sowohl mit dem Kopf als auch mit dem Fuß abschließen. Und sie können gut verteidigen, was in der Bundesliga wichtig ist. Bei Josh passiert das alles natürlich noch auf einem viel niedrigeren Level als bei Lewandowski, aber Josh ist ja auch noch viel jünger.

Welche Schwächen hat Joshua?

Er kann im technischen Bereich sicher noch viel lernen. Für einen 17-Jährigen ist das schon sehr gut, aber wenn er in der Bundesliga spielen will, muss er sich in dem Bereich noch verbessern. Dann geht es nämlich gegen deutlich stärkere Verteidiger.

Joshua wird im Februar 18 Jahre alt. Es ist ein großer Schritt für einen Teenager, aus den USA nach Europa zu gehen. Ist er bereit dafür?

Auf jeden Fall. Der Wechsel nach Bremen ist genau der richtige Schritt. Der Klub, die Fans, das Umfeld, die Liga, das passt alles sehr gut zu ihm. Er freut sich schon sehr darauf. Er ist bereit für diesen Schritt. Und wenn ich mich in seinem Jahrgang umschaue, weltweit, dann muss ich sagen, dass Werder den besten Deal aller Zeiten gemacht hat. Sie bekommen mit Josh einen der besten U17-Spieler der Welt, und sie bekommen ihn ablösefrei. Werder sollte sich glücklich schätzen.

Joshua soll Angebote von zahlreichen europäischen Klubs erhalten haben. Warum hat er sich für Werder entschieden?

Er hat mir gesagt, dass er sich in Bremen vom ersten Moment an sehr wohlgefühlt hat. Er mochte die Menschen, das Umfeld. Er hatte sofort den Eindruck, dass Bremen ein guter Ort zum Leben ist. Das ist ihm wichtig. Und sicher hat auch Andreas Herzog (ehemaliger Werder-Profi und bis vor Kurzem Co-Trainer der US-Nationalmannschaft; Anm. d. Red.) geholfen. Nicht direkt, aber indirekt.

Inwiefern?

Andi hat mich in mehreren Gesprächen von Werder überzeugt. Und ich habe sicher einen gewissen Einfluss auf Josh, ich habe ja die vergangenen drei Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Hinter den Kulissen hat Andi zudem ein paar Gespräche mit den Verantwortlichen von Werder geführt, das hat bestimmt auch geholfen, dass der Wechsel nun über die Bühne geht.

War ein Wechsel in die nordamerikanische Profiliga MLS keine Option?

Doch, das war durchaus eine Option für Josh. Aber er sucht die größtmögliche Herausforderung.

Joshua kommt aus St. Louis, einer Region, die in den USA bekannt ist für eine verhältnismäßig lange Fußballtradition. Welchen Einfluss hatte das auf seinen sportlichen Werdegang?

In St. Louis leben relativ viele ehemalige US-Fußballer, die irgendwann mal in Europa gespielt haben. Dort ist man immer auf der Suche nach dem nächsten US-Fußballstar, anders als in anderen Regionen des Landes, in denen Jugendliche lieber Karriere im American Football, Basketball oder Baseball machen wollen. Josh hat großen Respekt vor der Fußballtradition in St. Louis und will unbedingt selbst mal ein großer Spieler werden.

Manch einer vergleicht ihn bereits mit seinem Landsmann Christian Pulisic, der bei Borussia Dortmund den Durchbruch geschafft hat. Ist der Vergleich angebracht?

Es ist schwer, die beiden zu vergleichen, weil sie sehr unterschiedliche Spieler sind. Aber es stimmt, Christian war früher im selben Programm an der IMG Sports Academy in Florida (ein Sportinternat mit mehr als 12 000 Nachwuchssportlern in verschiedenen Altersklassen und Disziplinen; Anm. d. Red.). Christian ist also einen ähnlichen Weg gegangen wie jetzt Josh. Christian hat sich in Dortmund super entwickelt, und wenn Josh dieselben Möglichkeiten in Bremen erhält, kann er eine ähnliche Entwicklung nehmen.

Das Gespräch führte Patrick Hoffmann.

John Hackworth

ist seit 2015 Trainer der US-amerikanischen U17-Nationalmannschaft. Der 47-Jährige hat in den vergangenen drei Jahren mit Werders neuem Nachwuchsstürmer Joshua Sargent zusammengearbeitet.