Davie Selke legte Ring-, Zeige- und Mittelfinger an die Schläfe, so wie er das in solchen Fällen immer macht. Dann klopfte er sich mit der Faust auf die linke Brust, und nur für den Fall, dass das immer noch nicht eindeutig genug gewesen sein sollte, hielt er auch noch das Wappen von Hertha BSC auf seinem Trikot an seine Lippen. Von den Rängen prasselten die Pfiffe auf ihn ein wie Pfeile beim Angriff einer Horde Apachen. Und Selke? „Es hat ihm sichtlich Spaß gemacht, das konnte man sehen“, sagte Michael Preetz, der Manager von Hertha BSC.

Etwas mehr als einen Monat ist das jetzt her. Die Berliner siegten zum Abschluss der Hinrunde etwas überraschend mit 3:2 bei Rasenballsport Leipzig, und das lag nicht zuletzt daran, dass Davie Selke zwei Tore erzielte. Zwei Tore gegen den Klub, der ihn im Sommer für neun Millionen Euro nach Berlin hatte gehen lassen. „Wenn die Zuschauer mich auspfeifen wollen, können sie das gerne machen“, sagte Herthas Stürmer. So etwas wie damals in Leipzig wird am Sonnabend (Anstoß: 18.30 Uhr) im Bremer Weserstadion ganz sicher nicht passieren. So wie Selke im Moment drauf ist, lässt es sich zwar nicht ausschließen, dass er gegen Werder sein sechstes Saisontor in der Fußball-Bundesliga erzielt; dass er anschließend exzessiv jubelt, das aber wird es definitiv nicht geben. Werder sei „der einzige Verein, bei dem ich nicht jubeln würde, wenn ich treffen sollte – aus Überzeugung“, hat Selke in dieser Woche wieder gesagt. „Werder ist für mich ein besonderer Verein. Bremen habe ich eine Menge zu verdanken.“

Kohfeldt freut sich auf Selke

Anfang 2013 war Selke aus der Jugendabteilung der TSG 1899 Hoffenheim nach Bremen gewechselt. Der junge Angreifer spielte zunächst in Werders U 23 und schaffte dann in der Saison 2014/2015 den Durchbruch bei den Profis. Trainer damals war Viktor Skripnik, sein Assistent ein gewisser Florian Kohfeldt, der heute Chefcoach der Bremer ist. Kohfeldt und Selke kennen sich also sehr gut, und deshalb hat der Werder-Trainer in dieser Woche auch betont, was für ein „super Typ“ Selke sei. „Er tut jeder Mannschaft gut, und außerdem steht er komischerweise immer da, wo der Ball runterfällt. Wir dürfen ihn am Wochenende nicht aus den Augen verlieren.“ Er freue sich darauf, hat Kohfeldt noch hinzugefügt, „nach dem Spiel etwas mit ihm zu flachsen“.

Die Bundesliga erlebt gerade so etwas wie die Davie-Selke-Nostalgie-Wochen. Für vier Bundesligisten hat der Stürmer vor seinem Wechsel nach Berlin gespielt: für Stuttgart, Hoffenheim, Werder und Leipzig. Zwischen dem 17. und dem 21. Spieltag trifft Selke nun auf alle seine Ex-Klubs; allein das Duell mit Borussia Dortmund vor einer Woche passte nicht in diese Reihe. Selke macht nicht den Eindruck, dass ihn die Reisen in die eigene Vergangenheit besonders berührten. Eine Ausnahme ist die Rückkehr nach Bremen. „Das ist für mich das einzige Spiel, das ein bisschen emotionaler ist“, sagt er. Schwer zu glauben, wenn man sich seinen Auftritt in Leipzig kurz vor Weihnachten in Erinnerung ruft. Selke wirkte wie aufgedreht, jedem Ball spurtete er hinterher, und schon zur Pause signalisierte er seinem Trainer Pal Dardai, dass er eigentlich nicht mehr könne. Doch er blieb auf dem Platz und erzielte sogar noch das zwischenzeitliche 3:0. „Leipzig war für mich in die andere Richtung ein spezielles Spiel“, sagt Selke. „Ich habe da sportlich keine erfolgreiche Zeit gehabt und wollte zeigen, dass ich auch auf Bundesligaebene gut spielen kann.“

Das Spiel war nicht nur wichtig für sein eigenes Selbstverständnis – es war auch wichtig für sein Standing bei Hertha. Für keinen Spieler haben die Berliner jemals so viel Geld ausgegeben. Aber anstatt bei Hertha als U21-Europameister richtig durchzustarten, war Selke wegen einer Sprunggelenksverletzung zuerst zum Zuschauen gezwungen. Erst Mitte Oktober spielte er zum ersten Mal für seinen neuen Klub. „Ich kriege hier das Vertrauen geschenkt“, sagt Selke, der vor einer Woche 23 geworden ist, „das bedeutet mir sehr, sehr viel.“

Berliner Verwunderung

Die Nachricht von Selkes Verpflichtung hatte in Berlin durchaus eine gewisse Verwunderung ausgelöst. Gibt es doch in Herthas Kader schon einen Spieler, der ähnliche Qualitäten besitzt. Und es lag daran, dass es sich bei diesem Spieler um Vedad Ibisevic handelt, mit dem Hertha den Vertrag gerade erst verlängert hatte und der noch dazu Kapitän der Mannschaft ist. Trainer Dardai hat im Sommer gesagt, es könne durchaus sein, dass beide – Selke und Ibisevic – zusammen im Sturm spielten. Von dieser Variante ist er längst abgekommen. In der Regel gibt es nur Platz für einen, und das ist immer häufiger Selke. „Man kann sich nie sicher sein“, sagt er. „Aber wenn ich spiele, versuche ich, es dem Trainer so schwer wie möglich zu machen, mich wieder rauszunehmen.“

Beide Stürmer seien gut drauf, hat Dardai dieser Tage berichtet, die Unterschiede in den Trainingsleistungen und der Torquote nicht groß. „Wenn es ein Spiel gibt, in dem der Gegner tief steht und wir gegen eine Wand spielen, dann ist Vedad spielerisch besser.“ Selke hat immer noch Schwierigkeiten, wenn er in das Kombinationsspiel eingebunden werden soll. Im Strafraum aber, wenn es um den finalen Kontakt geht, ist er ein Monster. Außerdem sei er schneller und der bessere Konterspieler als Ibisevic, sagt Dardai.

Trotz seiner langen Pause zu Saisonbeginn ist der frühere Bremer inzwischen mit neun Pflichtspieltreffern bester Torschütze der Berliner. Es lässt sich nicht mehr übersehen, dass der Generationswechsel bereits voll im Gange ist. Seitdem Ibisevic im August 2015 nach Berlin gewechselt ist, hat er in der Bundesliga nur elf Spiele verpasst. Neunmal fehlte er gesperrt, nur zweimal saß er auf der Bank, ohne wenigstens ein­gewechselt zu werden: am 16. Spieltag dieser Saison und vorige Woche gegen Dortmund. Davie Selke hingegen stand gegen den BVB zum achten Mal hintereinander in der Startelf.

Weitere Informationen zum Thema gibt es hier: Warum Selkes Rückkehr scheiterte

Hier geht's zur Abstimmung: