Leonardo Bittencourt ist weit davon entfernt, dass ihn die Langeweile übermannt. (nordphoto)

Ein kleines Video aus dem heimischen Garten hier, eine kurze spielerische Einlage mit der eigenen Tochter dort. Leonardo Bittencourt vermittelt in diesen Tagen nicht gerade den Eindruck, als laufe er demnächst Gefahr, einen Lagerkoller zu bekommen. Immer wieder schickt er kurze Mitteilungen über die sozialen Medien hinaus in die Welt und zeigt seinen Alltag. „Meine Frau ist hochschwanger, daher habe ich viel zu tun“, sagte er jetzt am Montagmorgen in einer Online-Fragerunde. „Ich kann nicht von Langeweile sprechen, der Tag verfliegt sozusagen.“

Die Familie steht für Bittencourt also an oberster Stelle. Wenn er sich nicht gerade um seine Tochter kümmert oder während ihres Mittagsschlafs sein tägliches Trainingsprogramm absolviert, tauscht er sich via Video-Telefonie mit seinen Eltern aus. Diese enge Bindung kann er auch nur allen anderen Menschen nahelegen. „Genießt einfach die Zeit mit euren Liebsten, die man später vielleicht nicht mehr haben wird, wenn der Alltag zurückkehrt“, sagte Bittencourt. Ähnlich wie auf dem Platz ist der 26-Jährige also jemand, der lieber anpackt als sich mit den Bedingungen einfach nur abzufinden. Auch in Zeiten des Coronavirus macht er aus der Not lieber eine Tugend.

Appell an Bevölkerung

Zumal das Zu-Hause-Bleiben für den Offensivspieler nicht nur eine lästige Pflicht ist. Es sei vielmehr eine Notwendigkeit, betonte er. „Ich bewundere all die Leute, die nicht zu Hause bleiben können in der jetzigen Zeit. Ihnen gebührt ein großer Dank“, sagte Bittencourt. „Deshalb sollten wir ihnen den Respekt auch zurückgeben und zu Hause bleiben. Das dient dazu, das Virus einzudämmen und Risikopatienten zu schützen. Da kann jetzt jeder seinen Beitrag zu leisten.“ Und als wäre das nicht genug, schickte er noch eine Kampfansage direkt hinterher. „Für jeden Fußballer ist Fußball die größte Leidenschaft. In der jetzigen Situation geht es aber nicht um Fußball. Es geht jetzt darum, den Gegner, den wir haben – das Virus – gemeinsam zu bekämpfen. Das muss das Ziel sein. “

Wie lange Leonardo Bittencourt und seine Teamkollegen noch auf die Bundesliga verzichten müssen, ist völlig ungewiss. Und je länger die Unterbrechung dauert, desto schwieriger wird auch die Frage zu beantworten sein, wie es mit ihm persönlich eigentlich weitergeht. Bittencourt ist schließlich nur von der TSG Hoffenheim ausgeliehen und müsste - Stand jetzt - Anfang Juli eigentlich zurück in den Kraichgau. Doch Bittencourt bleibt auch diesbezüglich gelassen: „Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, sich darüber Gedanken zu machen“, betonte er. „In der jetzigen Zeit ist es nicht so wichtig, wie mein Vertrag aussieht. Das ist Zukunftsmusik.“

Stattdessen zähle jetzt die Gesundheit der Allgemeinheit, unterstrich Bittencourt. Und dann dürfe es zeitnah auch gern wieder um Fußball gehen. „Wir möchten die Saison unbedingt zu Ende spielen und den Klassenerhalt schaffen“, sagte er. „Wir haben noch zehn Spiele und es wäre schade, wenn jetzt abgebrochen wird.“ Es ist zu spüren, Leonardo Bittencourt hat trotz der Corona-Krise seinen unbändigen Willen nicht eingebüßt. Im Gegenteil. „Die Motivation aufrecht zu halten, ist nicht schwer. Wir sind Leistungssportler, der Sport ist wie eine Sucht. Wer zwei, drei Tage zuhause sitzt, dem jucken die Füße“, sagt er. Und wer wüsste das besser als Leonardo Bittencourt?