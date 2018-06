Bromma ist ein sehr wohlhabender Stadtteil im Westen Stockholms. Der Fußballklub IF Brommapojkarna ist hier beheimatet. In Schweden ist der IF Brommapojkarna als landesweite Talentschmiede hoch angesehen. Anders Limpar etwa hat hier in den Achtzigern angefangen, Fußball zu spielen und stand später als Nationalspieler Anfang der Neunziger beim FC Arsenal und dem FC Everton unter Vertrag. Hannover-Profi Miiko Albornoz ist in Bromma groß geworden, Albin Ekdal vom HSV ebenfalls, und Werder-Fans wissen es natürlich: Ludwig Augustinsson ist auch beim IF Brommapojkarna ausgebildet worden.

Augustinsson kann sich, wenn er nach der WM und dem anschließenden Urlaub wieder in Bremen eintrifft, auf einen neuen Mitspieler freuen, der wie er aus Bromma kommt: Felix Beijmo. Werder ist sich nach Informationen von MEIN WERDER mit Beijmo und dessen aktuellem Klub Djurgardens IF über einen Wechsel einig. Umgerechnet 2,9 Millionen Euro soll der Klub aus Stockholm für den 20-jährigen Rechtsverteidiger bekommen. Laut der schwedischen Zeitung „Expressen“ wird Beijmo schon kommende Woche zum Medizincheck in Bremen erwartet. Werders Sportchef Frank Baumann mag zwar noch keinen Vollzug vermelden, sagt aber: „Er ist ein sehr interessanter Spieler, wir sind in guten Gesprächen.“

Enormes Selbstbewusstsein

Was für einen Spieler bekommt Werder da? Der schwedische Journalist Per Bohman verfolgt den Weg Beijmos seit einiger Zeit. Bohman arbeitet für die Zeitung „Aftonbladet“, die sich intensiv mit Djurgardens IF beschäftigt, und hat im vergangenen Sommer, da war Beijmo gerade erst seit einem halben Jahr Erstliga-Profi, ein großes Interview geführt. „Da hat er mir erzählt, dass er einmal der beste Rechtsverteidiger der Welt werden will“, sagt Bohman. Beijmo sei, sagt Bohman weiter, kein Wunder, „ein sehr, sehr selbstbewusster Typ“.

Der Journalist beschreibt Beijmo als ein typisches Produkt aus der Eliteförderung bei Brommapojkarna. „Er macht viele Extraschichten nach dem regulären Training“, sagt Bohman. Das ist nicht die einzige Parallele zu Werder-Profi Ludwig Augustinsson, dem seine Teamkollegen in Kopenhagen einst den Ehrentitel „24/7-Pro“ verliehen haben, weil sie fanden, dass Augustinsson Tag und Nacht wie ein Profi lebe. Beijmo ist wie Augustinsson Außenverteidiger, nur auf der anderen Seite des Feldes, also rechts. Beijmos Stärken liegen ganz klar in der Vorwärtsbewegung. „Er ist sehr schnell, er läuft und läuft und läuft“, sagt Bohman, ähnlich wie Joshua Kimmich, aber natürlich längst noch nicht auf dessen Niveau.

Taktischer Nachholbedarf

Von der schwedischen Flügelzange Augustinsson/Beijmo sollten die Werder-Fans laut Bohman deshalb nicht vorschnell träumen. „Felix hat mir zwar gesagt, dass er gern den gleichen Weg wie Ludwig Augustinsson gehen würde“, so Bohman, „aber er muss vor allem in taktischer Hinsicht noch lernen, defensiv hat er noch Verbesserungspotenzial.“ Daran kann Beijmo in der kommenden Saison im Windschatten von Theodor Gebre Selassie arbeiten. Gebre Selassie, der in diesem Sommer in seine siebte Saison bei Werder geht, dürfte hinten rechts fürs Erste noch gesetzt sein, auch wenn die Experten in Schweden Beijmo eine schnelle Auffassungsgabe bescheinigen.

In seiner Heimat ist der junge Verteidiger von null auf 100 durchgestartet. Er wechselte Anfang des vergangenen Jahres vom Drittligisten Bromma zum Traditionsklub Djurgardens und absolvierte auf Anhieb als Stammspieler 26 von 30 möglichen Spielen, in dieser Saison war er in allen zwölf Spielen dabei. Noch bis 2020 lief der ursprüngliche Vertrag mit Djurgardens. Die rund drei Millionen Euro, die Werder zahlen muss, machen Beijmo zu einem der teuersten Abwehrspieler, die aus der schwedischen Liga ins Ausland gewechselt sind.

Warten auf die U21-Nominierung

„Es ist ein sehr guter Schritt von ihm, zunächst zu Werder zu wechseln“, sagt Frida Fagerlund, die Djurgardens IF ebenfalls für das „Aftonbladet“ begleitet. „Ich bin mir auch sicher, dass er irgendwann in der schwedischen Nationalmannschaft spielt“, sagt die Journalistin. Bis zur U 19 hat Beijmo das auch schon getan, nur Schwedens U 21-Trainer Roland Nilsson, ein ehemaliger Nationalspieler und Ex-Profi von Coventry City, hat ihn bisher ignoriert. Warum? Da können Bohman und Fagerlund nur spekulieren. „Merkwürdig“ findet es Bohman, sportliche Gründe für eine Nicht-Berücksichtigung fallen ihm nicht ein. Fagerlund kann es sich nur damit erklären, dass auf Beijmos Position auch U 21-Kapitän Linus Wahlquist spielt, der vor vier Jahren als 17-Jähriger in der ersten schwedischen Liga für Furore sorgte, „allerdings stagniert er seit einiger Zeit“, sagt sie.

Das führt dazu, dass Wahlquist weiterhin für IFK Norrköping spielt, während Felix Beijmo den Schritt in eine europäische Top-Liga macht, in die Bundesliga und dort zu Werder.