Kehrt in Leverkusen in die Startformation zurück: Werders Kapitän Zlatko Junuzovic. (Nordphoto)

Auf einen Einsatz von Bargfrede angesprochen sagte Florian Kohfeldt: „Die Chancen sind höher als am Wochenende. Aber die Tendenz ist, dass er nicht spielen wird. Wir werden es heute probieren und alles versuchen. Ich würde aber eher Nein sagen.“

Zuletzt hatte Werders Trainer nach dem Sieg gegen Schalke noch die leise Hoffnung geäußert, dass Bargfrede, der bereits am vergangenen Donnerstag im Training einen Schlag auf den Fuß bekommen hatte und deshalb bereits in Gelsenkirchen pausieren musste, rechtzeitig zum Pokalspiel (Anpfiff: Dienstag, 20.45 Uhr) in die Mannschaft zurückkehrt. Doch daraus wird aller Wahrscheinlichkeit nach nun nichts.

Im Gegensatz dazu hat Coach Kohfeldt keine Bedenken, was den Einsatz der anderen Werder-Spieler betrifft: „Alle anderen sind fit.“

Junuzovic kehrt in die Startelf zurück

Was die Formation und das Personal für die Begegnung in Leverkusen angeht, wollte sich Kohfeldt nicht final in die Karten schauen lassen. „Das wäre nicht so clever von mir, wenn ich das verraten würde.“ Denkbar sei seiner Aussage nach, „mit der gleichen Startformation“ wie im vergangenen Bundesligaspiel auf Schalke ins Rennen zu gehen. Doch auch Variationen in der Startaufstellung seien denkbar. Einzige fixe Änderung: „Zladdi wird definitiv von Anfang an spielen“, sagte der Trainer zur Personalie Zlatko Junuzovic. Der 30-jährige Mannschaftskapitän war auf Schalke erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden und erzielte als Joker in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer bei Werders 2:1-Sieg.

Hier geht es zur Abstimmung zum Spiel: