Vielleicht hätte man ahnen können, dass es eine spezielle Saison für Zlatko Junuzovic wird. Die erste Panne gab es im Abspann der Vorsaison. Alexander Nouri bestimmte ihn Mitte Mai 2017 auf einer Pressekonferenz zur Überraschung aller zum Kapitän. Frank Baumann, der neben Nouri saß, wusste von nichts. Junuzovic erfuhr davon aus den Medien. Gleichzeitig stockten die Verhandlungen mit Werder über die Verlängerung seines Vertrags. Die Vorbereitung auf die Saison wurde begleitet von immer neuen Wechselgerüchten: Türkei, USA, Bundesliga. Junuzovic grenzte sich nicht ab, und so entstand das Bild eines Kapitäns, der den Klub verlassen will. Das war kein schönes Bild, es setzte sich aber fest.

Zumal er sportlich keine anderen Geschichten schreiben konnte, Probleme an der Achillessehne ließen ihn erst Ende September auf dem Platz stehen. Es folgte eine Saison mit wenigen Höhepunkten und etlichen Rückschlägen. Junuzovic, der lange unumstrittene, wurde im Lauf der Spielzeit immer umstrittener. Verletzungen, mäßige Leistungen, eine ungewisse Zukunft, ein fortschreitendes Alter, sein Abschied deutete sich über Monate an. Ende April verkündete er nach fast sechseinhalb Jahren, seinen Vertrag in Bremen nicht verlängern zu wollen. Dieser Entschluss sei eine Befreiung gewesen, sagte er später.

Was bleibt von Junuzovic? Die Erinnerung an einen Spieler mit großer Leidenschaft, der für geniale Momente gut war. Seine Serie direkt versenkter Freistöße in der Saison 2015/2016 hatte etwas Magisches. Und doch blieb ihm der Weg zur Werder-Legende versperrt, kein Titel, keine Teilnahme am internationalen Wettbewerb. Und die Spiele, die er prägte, blieben letztlich in der Minderheit.

Zur neuen Saison beginnt Junuzovic bei RB Salzburg den vermutlich letzten Abschnitt seiner Karriere. Es könnte ein erfolgreicher werden, Salzburg steht durch die Millionen von Red Bull dauerhaft an der Tabellenspitze. „Ich will maximalen Erfolg, ich will Titel gewinnen", sagt Junuzovic. Und auf noch etwas freut er sich: „Nach Österreich zurückzukehren, in die Heimat, ist ein gutes Gefühl."

Junuzovics Saison in Zahlen

17

Der Kapitän war sehr oft in der abgelaufenen Saison nur ein Teilzeitarbeiter. Junuzovic brachte es auf nur 17 Startelfeinsätze und sieben Einwechslungen. Das waren die wenigsten in einer kompletten Saison für den Österreicher bei Werder. Da verwundert es auch nicht, dass Junuzovic nur auf 1.636 Minuten Einsatzzeit kam. Lediglich in seiner ersten Saison in Bremen 2011/12 stand er weniger Minuten auf dem Platz (1206 Minuten) – damals wechselte Junuzovic aber erst im Winter von der Austria nach Bremen und hatte nur eine Halbserie Zeit, sich zu präsentieren.

4

Lediglich vier Auswärtsspiele bestritt Junuzovic von Beginn an, sein im wahrsten Sinne des Wortes letztes Auswärtsspiel von Beginn an für Werder war die Partie gegen die Bayern in der Allianz Arena - und die fand Ende Januar statt. Danach gab es fünf Einwechslungen, einmal schmorte Junuzovic 90 Minuten auf der Bank und eine Partie verpasste er wegen muskulären Problemen. Insgesamt stand er unter Kohfeldt in zwölf Auswärtsspielen nur drei Mal in der Startelf. Bei den Heimspielen war es fast genau umgekehrt: Nur eine Partie verpasste Junuzovic wegen Wadenproblemen, in den restlichen elf stand er jeweils in der Startelf.

7

Trotz seiner überschaubaren Einsatzzeit kam Junuzovic auf insgesamt sieben Scorerpunkte. Zwei Treffer erzielte er selbst, fünf Mal bereitete er ein Tor vor. Damit lag er im internen Werder-Ranking auf Platz drei, hinter Max Kruse (14 Scorerpunkte) und Thomas Delaney (acht). Im Schnitt kam Junuzovic alle 234 Minuten zu einer Torbeteiligung. Kurioserweise schoss er sich lediglich im Frühjahr in die Statistik: In den sechs Spielen zwischen Anfang Februar und Ende März sammelte Junuzovic alle sieben Scorerpunkte. Davor und danach gelang ihm kein einziger (mehr). Gegen Wolfsburg und Köln tauchte er ebenso doppelt in der Statistik auf (jeweils zwei Torvorlagen) wie gegen Frankfurt, als er einmal traf und einmal vorbereitete.

1,54

Wie wichtig Junuzovic auch in seiner siebten und letzten Saison bei Werder war, zeigen nicht nur seine Offensivzahlen, sondern auch der Punkteschnitt mit ihm auf dem Platz. Kein anderer Spieler, der die komplette Saison über für Werder spielte, reichte an Junuzovic‘ Schnitt heran. Mit 1,54 Punkten pro Partie war der Österreicher Spitzenreiter. Sebastian Langkamp kam zwar auf exakt 2,0 Punkte pro Spiel, absolvierte nach seinem Winterwechsel aber nur neun Spiele. Damit übertraf Junuzovic die 1,3 Punkte pro Spiel aus der Vor-Saison noch einmal deutlich und holte in seiner letzten Saison so viele Punkte wie nie zuvor im Werder-Dress. Vor der letzten Saison lag sein Schnitt bei 1,1 Punkten pro Spiel, Junuzovic holte also fast einen halben Punkt mehr pro Partie als in den sechs Spielzeiten zuvor. Tatsächlich schaffte es Junuzovic auch, sich Saison für Saison in dieser Kategorie zu steigern. Von 0,73 in seinem ersten Halbjahr auf nun 1,54 Punkten pro Spiel als Teilzeitkraft.

Zlatko Junuzovic über…

…sein letztes Spiel im Weserstadion: „Das war schon richtig geil!"

…seinen Kumpel Theodor Gebre Selassie: „Theo und ich denken gleich, haben die gleiche Einstellung zu vielen Dingen."

…seine sechseinhalb Jahre in Bremen „Im Nachhinein sage ich, dass ich alles richtig gemacht habe."