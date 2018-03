Für Werder hat die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel in Freiburg am Mittwochnachmittag mit einer nicht-öffentlichen Trainingseinheit richtig begonnen. Nicht dabei war Kapitän Zlatko Junuzovic. Den Mittelfeldspieler plagen muskuläre Probleme, wie Werder mitteilte. Er wurde in den Katakomben des Weserstadions behandelt. „Wir müssen abwarten, wie es sich entwickelt“, wollte Trainer Florian Kohfeldt laut „Werder.de“ noch keine Prognose über die Ausfallzeit abgeben.

Daneben fehlten auch Aron Johannsson, Philipp Bargfrede und Torwart Jiri Pavlenka. „Bei allen dreien gehen wir aber davon aus, dass sie morgen wieder ganz normal am Mannschaftstraining teilnehmen werden“, sagte Kohfeldt. Bargfrede und Pavlenka hatten sich beide beim 3:1-Erfolg über Wolfsburg am Sonntag verletzt, werden aber voraussichtlich rechtzeitig zum Freiburg-Spiel fit. Pavlenka arbeitete am Mittwochvormittag auch schon wieder im Kraftraum.

Derweil kehrte Yuning Zhang nach seiner Muskelverletzung ins Mannschaftstraining zurück und machte die Einheit teilweise mit. In der kommenden Woche soll der Stürmer komplett wieder einsteigen. Mit auf dem Trainingsplatz standen auch die U23-Talente Josh Sargent, Idrissa Toure und Eric Oelschlägel.