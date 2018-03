Werders Kapitän Zlatko Junuzovic. (nordphoto)

Eigentlich war es ja der Abend des Milot Rashica: Eigentlich gar nicht in der Startelf, dann plötzlich aufgrund von Magenproblemen bei Philipp Bargfrede doch. In den ersten Einsätzen noch ohne Bindung zum Spiel, dann plötzlich der Matchwinner. Neben den spektakulären Dribblings des Sieben-Millionen-Euro-Zugangs ging einer, für den die Partie gegen Köln eine ganz ähnliche Geschichte schrieb, fast ein wenig unter: Zlatko Junuzovic, Werders Kapitän, der sich nach seiner Nichtberücksichtigung gegen Gladbach mit zwei Torvorlagen eindrucksvoll zurückmeldete.

Anders als bei Rashica waren es bei Junuzovic allerdings nicht die neuen, ungeahnten Stärken, die auf dem Platz für Aufsehen sorgen konnten, sondern exakt die Fähigkeiten, die Junuzovic schon in den vergangenen Saisons so wichtig gemacht hatten: Die erste Vorlage der Partie, in der 33. Spielminute, war ein Eckball auf Milos Veljkovic. Auch wenn das Lob für diesen Treffer nicht nur Torschütze und Vorlagengeber gebührt, sondern auch Thomas Delaney, der Kölns Dominique Heintz im Zentrum wegblockte, und den Bremer Co-Trainern, die sich die schon in Gladbach erfolgreiche Variante ausgedacht hatten: Junuzovic‘ präzise Ausführung unterstrich einmal mehr den Wert des Österreichers bei ruhenden Bällen.

Die zweite hervorstechende Junuzovic-Aktion war noch um einiges anspruchsvoller, aber wohl mindestens genau so typisch für die Stärken des Kapitäns: Wenn Werder dem Gegner den Ball überlässt und auf Konter lauert, kann Junuzovic glänzen. So auch in der 90. Minute, als der 30-Jährige sich gegen aufgerückte Kölner nicht etwa darauf bedachte, Zeit von der Uhr zu nehmen, sondern mit einem starken Außenristpass in den Lauf von Maximilian Eggestein aus dem Mittelfeld heraus die Entscheidung vorbereitete.

Standards und Umschaltangriffe – es bleiben die herausragenden Stärken des Kapitäns, der auch aufgrund der kurzfristig angespannten Bremer Personalsituation auf seiner Paradeposition als linker Achter auflaufen durfte. Neben Jerome Gondorf fehlten gegen Köln kurzfristig auch Aron Jóhannsson und Philipp Bargfrede – so rutschte Junuzovic nach den 90 Minuten auf der Bank gegen Gladbach nicht nur in die Startelf, sondern erhielt die Chance, in der zentrale Impulse zu setzen, statt sich wie meist unter Florian Kohfeldt auf dem Flügel aufzureiben. Gegen den Ball rückte Junuzovic neben Kruse in die Spitze, um eine 4-4-2-Formation herzustellen.

Insgesamt präsentierte sich Junuzovic gewohnt engagiert, aber nicht immer strukturiert: In der zerfahrenen ersten halben Stunde gelang es keiner Mannschaft wirklich, die Spielkontrolle zu übernehmen, und auch Junuzovic überzeugte auf der ohnehin sehr laufintensiven Achterposition vor allem mit Einsatzfreude. Junuzovic führte 13 Zweikämpfe, von denen er 61,5 Prozent gewinnen konnte – eine gute Quote für einen Offensivspieler. Auch wenn er Werder insgesamt nur dreimal in Ballbesitz bringen konnte, half der Österreicher so zumindest mit, auch bei Köln keinen Rhythmus aufkommen zu lassen. Mit 73,5 Prozent angekommener Pässe reihte sich Junuzovic im Mannschaftsdurchschnitt ein. Einen eigenen Torschuss gab Junuzovic nicht ab, dafür legte er vier für seine Mitspieler auf.

Mit der Verdopplung seiner Saisonbilanz mit Blick auf Torvorlagen konnte Junuzovic seine Position im Poker mit Werder um einen neuen Vertrag sicherlich verbessern. Ob Junuzovic sich aber tatsächlich eine Stammplatzgarantie auf einer festen Position erspielt hat, bleibt fraglich. Das liegt weniger am Kapitän als an der formstarken Konkurrenz auf den entsprechenden Positionen. Delaney und Eggestein sind unter Kohfeldt feste Stammspieler im Zentrum. Auf der Sechs dürfte Philipp Bargfrede in die Startformation zurückkehren.

Bleiben die offensiven Außenpositionen – aber auch dort ist die Konkurrenz nicht kleiner geworden: Milot Rashica konnte beweisen, dass er mit seiner Schnelligkeit und Dribbelstärke eine Waffe sein kann, Florian Kainz zeigte auf links ebenso wie Junuzovic Licht und Schatten. Kainz‘ Schnittstellenpass vor Rashicas Treffer zum 2:1 war ebenso anspruchsvoll wie Junuzovics Vorlage für Eggestein. Und auch der angeschlagene Johannsson wird gegen Augsburg zurück in die Startelf drängen. Eine Prognose von Junuzovic‘ Zukunft bleibt also schwierig – sicher scheint aber, dass der große Konkurrenzkampf entscheidend dazu beiträgt, dass Werder aus sechs Liga-Partien nach Ende des Transferfensters im Januar stolze 13 Punkte holen konnte.

