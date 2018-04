Dem „Kurier“ zufolge soll das Salzburger Angebot Junuzovic eine siebenstellige Summe pro Saison als Gehalt garantieren. Der Noch-Werder-Kapitän, der Werder in diesem Sommer nach sechseinhalb Jahren verlassen wird, hatte laut der österreichischen Tageszeitung auch mit seinem ehemaligen Verein Austria Wien Gespräche geführt. Demnach konnte Austria finanziell aber nicht mit dem Angebot aus Salzburg mithalten. Auch die „Kronen Zeitung“ berichtet, dass Junuzovic kurz vor einer Unterschrift bei Red Bull Salzburg stehe.

Anfang der Woche hatte Junuzovic bekannt gegeben, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Werder nicht verlängern wird. Der Österreicher hatte allerdings ein Geheimnis daraus gemacht, wo er in Zukunft spielen wird. „Zu dem, wo ich hingehe, sage ich nichts“, hatte Junuzovic gesagt. „Das sage ich erst in den nächsten Wochen. Ich mache bewusst ein Geheimnis daraus, weil ich jetzt im Moment will, dass Werder und meine Zeit hier im Mittelpunkt stehen.“

An Junuzovic hatte es zuletzt auch Intereresse aus den USA gegeben – unter anderem hatte Orlando den 30-Jährigen auf dem Zettel. Nun gehen die US-Klubs aber wohl leer aus.

