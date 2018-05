Ein großes Geheimnis war es nicht mehr: Aus Salzburg kommt also Junuzovics neuer Verein. Mehrere Medien hatten in der jüngeren Vergangenheit übereinstimmend von einem Engagement des Österreichers in seiner Heimat berichtet. Nun folgte die offizielle Bestätigung. "Ich hatte lange Gespräche mit den Klubverantwortlichen, in denen mir die Philosophie und welche Rolle ich in der Weiterentwicklung des Klubs und der vielen Talente spielen soll, genau erläutert wurde", wird Junuzovic auf der Internetseite des Klubs zitiert. "Diesen Weg mitzugestalten und dabei zu sein, ist für mich spannend und eine große Herausforderung."

Sportdirektor Christoph Freund sagte: "Mit Zlatko haben wir einen absoluten Führungsspieler verpflichtet. Er hat große Qualität und viel Erfahrung, womit er auch für unsere vielen jungen Spieler ein wichtiger Faktor sein wird. Bei den Verhandlungen war zu merken, dass er den Weg des FC Red Bull Salzburg in den letzten Jahren sehr genau verfolgt hat und beeindruckt war. Wie stets macht es Sinn, auf die offiziellen Informationen des Vereins zu warten, denn weder die dabei kolportierte Vertragsdauer noch die fantasievollen Gehaltszahlen entsprechen der Realität."

Junuzovic war im Winter 2012 nach Bremen gekommen und hat bei Werder bislang 198 Pflichtspiele absolviert. Dabei erzielte er 22 Tore und gab zudem 54 Vorlagen. Florian Kohfeldt hatte zwar stets die Bedeutung seines Mannschaftsführers betont, allerdings in der jüngeren Vergangenheit auch immer wieder auf ihn verzichtet. Dennoch hatten Sportchef Frank Baumann und auch Kohfeldt immer wieder betont, gerne auch über den Sommer hinaus mit Zlatko Junuzovic zusammenarbeiten zu wollen. Dem Vernehmen nach sollte dies aber zu deutlich reduzierten Bezügen geschehen. Medienberichten zufolge soll Junuzovic in Salzburg ein Jahresgehalt von 2,5 Millionen Euro bekommen.

Die komplette Meldung des Klubs sowie in Interview mit Junuzovic gibt es hier.

RB Salzburg hatte übrigens selbst im Laufe des Sonntags noch ein kleines Geheimnis aus der Verpflichtung gemacht und via Twitter immer nur häppchenweise auf den Transfer hingewiesen.

Freunde des Serienmeisters: Bitte anschnallen! Im Laufe der nächsten Stunde gibt es BIG NEWS. Worum könnte es sich handeln? // Within the next 60 minutes, we will announce something big. Stay tuned! pic.twitter.com/QY3mD7jYAM — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) May 13, 2018

