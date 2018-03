Fokussiert auf die kommenden Spiele: Werder-Kapitän Zlatko Junuzovic. (nordphoto)

Die Zukunft von Zlatko Junuzovic bei Werder Bremen ist weiterhin offen. „Wir sind in Gesprächen“, sagte der Werder-Profi während der Pressekonferenz vor dem Gladbach-Spiel (Freitag, 20.30 Uhr), groß darüber reden wollte er aber nicht. „Ich glaube, dass momentan die sportliche Situation an erster Stelle stehen sollte. Deswegen konzentriere ich mich nur auf das auf dem Platz.“

Auch Frank Baumann äußerte sich sehr zurückhaltend: „Wir hoffen natürlich auch, dass wir uns mit Zladdi einigen können. Aber grundsätzlich gibt es dabei keinen neuen Stand. Wir sind in Gesprächen. Es wird auch in naher Zukunft noch mal einen Austausch geben mit Zladdis Beratern." Grundsätzlich würde Werder gerne mit Junuzovic verlängern, es hakt aber scheinbar noch an den Rahmenbedingungen. "Da muss man versuchen, sich anzunähern und eine Lösung zu finden", sagte Baumann. "Da sind wir nach wie vor optimistisch, dass uns das gelingen wird. Wann das sein wird, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt schlecht einschätzen“.