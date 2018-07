Es gehört zu den ewigen Streitfragen des Fußballs: Wie wichtig ist der Kapitän? Um eine Führungspersönlichkeit zu sein, braucht es mehr als ein Stück Stoff am Arm. Und doch schauen oft alle auf den, der dieses Stück Stoff trägt. In Bremen war das vergangene Saison Zlatko Junuzovic, mittlerweile in Salzburg. Zeit also für einen neuen Kapitän. Der wurde früher meist gewählt, heute ist das Chefsache: „Ich bestimme Kapitän und Mannschaftsrat", sagt Florian Kohfeldt.

Wen er auswählt? „Ich habe Kandidaten im Kopf", sagt er. Entscheiden wird er sich aber erst im Laufe der Vorbereitung. Top-Kandidat ist Max Kruse, und es gibt viele Gründe, weshalb Kruse Kapitän werden sollte. Die Mein-Werder-Redaktion hat ein paar gesammelt.

Kruse sollte Kapitän werden, weil...

...er mit 30 Jahren und mehr als 200 Bundesligaspielen über die nötige Erfahrung verfügt. Und auf dem Rasen eh schon der heimliche Chef ist.

...er Leistungsträger und damit sportlich unumstritten (im Gegensatz zu Junuzovic vorher) ist.

...er eine Identifikationsfigur für die Werder-Fans ist.

...er damit noch mehr in der Verantwortung stehen würde: Als Kapitän muss er Vorbild sein. Besonders für die jungen Offensivspieler wie Sargent und Eggestein.

...ihn die Kapitänsbinde weiter aufwertet. Vielleicht ist sie auch ein Anreiz, seinen im nächsten Jahr auslaufenden Vertrag zu verlängern.

...„Käpt’n Kruse“ einfach total cool klingt.

...er als Kapitän zumindest manchmal mit den Medien reden müsste – und wir gaaanz viele Fragen haben. Kruse ist einer, der auch mal rotzig ist, statt immer die gleichen Phrasen und Aussagen rauszuhauen.

...er gleich ein gemeinsames Mannschaftsevent organisieren kann: Fahrsicherheitstraining bei „Max Kruse Racing".

...er ein Rebell ist: nicht so glattgebügelt, bieder oder schlicht viel zu nett wie ein Thomas Müller oder Clemens Fritz. Das steht Werder erstens gut zu Gesicht und schafft zweitens eine andere Identifikation der Fans.

...er kein stromlinienförmiger Profi ist. Kruse zeigt, dass man auch als unangepasster Spieler und Mensch erfolgreich und beliebt sein kann.

...er deutlich seine Meinung sagt – und im Verein gehört wird. Bestes Beispiel: Anfang des Jahres forderte Kruse unmissverständlich Verstärkungen für den Kader. Wenig später legte Werder viel Geld auf den Tisch, um in der Wintertransferphase Milot Rashica und Sebastian Langkamp zu kaufen.

...er als passionierte Pokerspieler – also Glücksspiel-Profi – jede Seitenwahl gewinnen wird.