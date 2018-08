Wenig überraschend will Werder bis zum Ende der Transferperiode Augen und Ohren offen halten für den Fall, dass sich noch eine herausragende Möglichkeit auf dem Transfermarkt ergibt oder sich noch ein Spieler verletzt. Grundsätzlich könnte Florian Kohfeldt mit seinem aktuellen Kader aber auch guten Gewissens in die Saison starten. Das gilt auch für die Position im zentralen defensiven Mittelfeld, wo Ole Käuper als Juniorpartner von Philipp Bargfrede gesehen wird - dabei könnte der 21-jährige Youngster in einigen Bereichen längst schon mehr sein als nur ein solider Ersatz.

Der spielstärkere Sechser

Käuper wäre denkbar als Sechser, wenn Bargfrede in einer Grundordnung mit Dreierkette in die Abwehr rutscht. Dieses 3-5-2 hat Werder in der letzten Saison unter Kohfeldt mit nur einem Sechser und zwei Achtern in den Halbräumen gespielt, sowie den beiden Flügelspielern auf den Außenbahnen. Aus dieser Formation lässt sich noch aggressiver nach vorne verteidigen, vielleicht wäre Käuper auf der Position im defensiven Mittelfeld dafür sogar die bessere Lösung als der klassische Abfangjäger Bargfrede.

Oder Kohfeldt dreht die Anordnung im Mittelfeld um und lässt mit zwei Sechsern und einem offensiven Zehner davor spielen. Dann hätte Käuper noch einen Spieler als “Absicherung” neben sich und könnte im Zusammenspiel mit Bargfrede den etwas offensiveren Part übernehmen.

Werder hat sich in der vergangenen Saison mit seiner Spielweise einen gewissen Respekt verschafft. Die offensive und aktive Spielphilosophie hat unmittelbare Auswirkungen auf das Vorgehen der Gegner, die sich gegen Werder vermehrt eher abwartend zeigten und aus einer verstärkten Defensive heraus agierten. Womöglich wird sich dieser Effekt in der neuen Saison noch verstärken, sodass Bremen auf noch defensivere Gegner trifft und deshalb auf der Position vor der Abwehr einen etwas kreativeren Spieler gut gebrauchen könnte.

Vororientierung und Raumgefühl

Käuper hat gewiss noch einige Defizite aufzuholen, obwohl er in den letzten Monaten im körperlichen Bereich sichtlich zugelegt hat. Zweikampf- und Wettkampfhärte sind noch nicht besonders ausgeprägt, nach einem halben Jahr ohne Pflichtspiel ist das aber auch nicht weiter überraschend. An das Tempo bei den Profis muss sich der Spieler in den defensiven Zweikämpfen erst noch gewöhnen, da hat Mitstreiter Bargfrede deutlich mehr zu bieten als Käuper, der nicht immer das beste Timing für den Zweikampf zeigt.

Käupers Passspiel ist gerade bei Flugbällen etwas risikoreicher, er spielt gerne diese weiten Verlagerungen. Besonders hilfreich sind dabei Käupers starke Vororientierung, die ihm schnelle Lösungsmöglichkeiten bietet und sein ausgeprägtes Raumgefühl.

Presst der Gegner durch bis auf Werders Innenverteidiger und sogar Keeper Jiri Pavlenka und schiebt im Block durch, liegt es besonders an dem oder den Sechser(n), alternative Passlinien zu öffnen, indem sich der Spieler anspielbar macht und sich aus den Deckungsschatten der Gegner bewegt. Hier hat Käuper ein feines Gespür dafür, wann er wo aushelfen muss, um den Angriff kontrolliert aufbauen zu können und keinen neutralen Ball spielen zu müssen.

“Wenn Ole Käuper seinen Fitnesszustand hält und eine gewisse Fitness dazu gewinnt nach seiner langen Verletzung, traue ich ihm das vom Potenzial her zu”, sagte Florian Kohfeldt im Trainingslager, gab aber auch zu, dass die “Basis-Sicherheit”, wie er es nannte, mit einem jüngeren Spieler wie Käuper nicht so gegeben wäre. “Und ich kann auch noch nicht sagen, wie Ole reagiert, wenn er mal fünf Spiele am Stück machen muss. Aber ich traue es ihm vom Spielerischen her und auch von seiner Art und Weise grundsätzlich zu.”