Ole Käuper wird wohl erneut verliehen. (nordphoto)

Ole Käuper und Werder Bremen werden getrennte Wege gehen: Der 24-jährige Mittelfeldspieler steht kurz vor einem Wechsel zum slowakischen Erstligisten FC Nitra. Entsprechende Berichte aus slowakischen Medien decken sich mit Informationen der Deichstube.

Käuper befindet sich bereits in der 78.000-Einwohner-Stadt Nitra, die im Westen der Slowakei liegt. Am Mittwoch soll er in einem Testspiel für seinen neuen Verein zum Einsatz kommen. Wie die Deichstube erfuhr, wird es zwischen Werder und dem FC Nitra auf ein Leihgeschäft bis zum Sommer hinauslaufen.

Käuper hatte im Dezember 2017 sein Bundesliga-Debüt für Werder gefeiert, kam danach aber nicht mehr für die erste Mannschaft zum Einsatz. Nach mehr oder weniger erfolglosen Leihstationen bei Erzgebirge Aue und Carl Zeiss Jena kehrte der gebürtige Bremer im Sommer 2020 zu Werder zurück und trainierte dort zuletzt mit der U23.