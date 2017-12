Christian Brand hatte seine Schuldigkeit getan. Der Mittelfeldmann hatte Werder an diesem Abend in Bochum in der 66. Minute mit 1:0 in Führung geschossen. Drei Minuten später musste er runter, für ihn kam Uwe Harttgen ins Spiel. Was zu dem Zeitpunkt niemand wissen konnte: Es war an diesem 21. November 1997 Harttgens letzter Bundesliga-Einsatz für Werder.

Harttgen war ein „echter“ Bremer Junge. In Bremen geboren und aufgewachsen, Fußballer bei OT Bremen und dem FC Mahndorf. Nach Harttgen hat kein „echter“ Bremer Junge mehr in der Bundesliga für Werder gespielt. Bis zu diesem Mittwoch. Werder-Trainer Florian Kohfeldt sorgte mit der Aufstellung von Ole Käuper, der das Fußballspielen beim ATSV Sebaldsbrück gelernt hat, dafür, dass erstmals nach über 20 Jahren wieder ein „echter“ Bremer Junge in einem Bundesliga-Spiel das Werder-Trikot trug.

„Sonderfall“ Burdenski

Die Werder-Historie wimmelt nur so von Identifikationsfiguren: Marco Bode, Dieter Eilts, Johnny Otten, Thomas Schaaf, Frank Neubarth, Kalli Kamp, Thomas Wolter. Niemand wird abstreiten, dass sie „echte“ Werderaner sind. Aber sie sind allesamt nicht in Bremen geboren und aufgewachsen. Marco Bode kommt aus Osterode, Dieter Eilts aus Upgant-Schott in Ostfriesland, Kalli Kamp aus Bingen, Johnny Otten aus Hagen/Landkreis Cuxhaven, Frank Neubarth und Thomas Wolter sind gebürtige Hamburger. Thomas Schaaf ist zwar in Bremen aufgewachsen, geboren wurde er aber 1961 in Mannheim, wo er seine ersten vier Lebensjahre verbrachte.

Ein Sonderfall ist Dieter Burdenski. Er wurde in Bremen geboren, als sein Papa Herbert, ein Nationalspieler, für Werder spielte. Danach wurde Herbert Burdenski Trainer. Es verschlug die Familie ins Ruhrgebiet, hier wuchs „Budde“ auf, ehe er 1972, im Alter von 21 Jahren zu Werder zurückkehrte und zum Torwart-Idol wurde.

Bremer Jungs: Pico Schütz und Co

Es ist kein Wunder, dass im Profifußball schon seit Jahren kaum noch Spieler aus ihrer Stadt für ihren Verein spielen. Dafür ist dieser Sport längst viel zu globalisiert. Das war einmal anders. In den 60er-Jahren etwa, als die Bundesliga gerade laufen lernte und Werder 1964/65 Deutscher Meister wurde, da standen noch Bremer Jungs im Team: Max Lorenz aus Hemelingen, Pico Schütz und Gerd Zebrowski aus Walle, aber auch Wolfgang Bordel oder Klaus Lambertz, um ein paar Namen zu nennen. Absolute Leistungsträger über mehrere Spielzeiten waren einige Jahre später auch die Bremer Dieter Zembski (1968 bis 1975) und Uwe Bracht (1971 bis 1984).

Umgekehrt gibt es ein paar Bremer Jungs, die woanders Profis geworden sind, eine aktuelle Auswahl: Julian Brandt aus Borgfeld bei Bayer Leverkusen, Karim Bellarabi aus Huchting ebenfalls in Leverkusen sowie bei Darmstadt 98 Stürmer Terrence Boyd (1. FC Burg, TSV Burg-Lesum, SC Weyhe) und Julian von Haacke (Post SV/FC Union 60).

Eine Übersicht mit weiteren Werder-Profis aus Bremen:

Michael Böhnke (TuS Vahr, OT Bremen, 79-84, 25 Spiele/1 Tor), Herbert Meyer (68-71, 32/0), Ersan Dogu (FC Oberneuland, 95/96, 5/0), Willi Götz (69-72, 12/0), Bernd Rosenberger (Bremen 1860, 72/73, 2/0), Dirk Lellek (83-85, 6/0), Jens Lellek (96/97, 2/0), Hendrik Völzke (SC Vahr, 96/97, 1/0)

Werder-Bundesliga-Profis aus dem Umland und Niedersachsen:

Levent Aycicek (Nienburg), Hansi und Philipp Bargfrede (Zeven), Björn Schierenbeck (Weyhe), Luca Zander (Weyhe), Danny Fütterer (Weyhe), Christian Schulz (Bassum), Uwe Behrens (Heiligenfelde/Kreis Diepholz), Christian Brand (Quakenbrück), Kevin Schindler (Delmenhorst), Uwe Erkenbrecher (Delmenhorst), Günter Hermann (Rehburg/Kreis Nienburg), Aaron Hunt (Goslar), Martin Haskamp (Lohne), Egon Cordes (Wesermünde), Eckhard Deterding (Bremerhaven), Peter Haak (Bremerhaven), Christoph Hanses (Dörverden), Frank Ordenewitz (Dorfmark/Bad Fallingbostel), Gunnar Sauer (Cuxhaven)