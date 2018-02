Ein kurzer Blick nach oben, danach schaute Florian Kainz nur noch auf seine Füße. Ein letzter Schritt, und er schoss den Ball mit dem linken Fuß flach und hart in Richtung Tor. Vor einigen Wochen hätte dieser Versuch wahrscheinlich nicht den Weg ins Netz gefunden, doch an diesem Abend klappte bei dem Österreicher einfach alles: Wie an der Schnur gezogen, flog der Ball durch die Beine von Wolfsburgs Torwart Koen Casteels zum 3:1-Endstand ins Tor. "Ich habe einfach draufgehalten und gar nicht groß geschaut“, schilderte der 25-Jährige diese Szene später.

Im Gedächtnis bleibt von Kainz‘ Doppelpack gegen Wolfsburg natürlich vor allem der wunderschöne Treffer zum 2:0, doch sein zweites Tor überraschte noch ein wenig mehr, weil der oft als abschlussschwach kritisierte Außenstürmer frei vor Casteels die Nerven behielt. Bis Sonntag hatte Kainz in der laufenden Bundesliga-Saison gar nicht getroffen. Lediglich im Pokal war ihm ein Treffer gelungen. Die Erleichterung darüber, dass es nun auch in der Liga nach 1173 Minuten ohne Erfolgserlebnis geklappt hatte, war Kainz deutlich anzumerken. „Ich bin Offensivspieler und hatte bis jetzt kein Tor gemacht“, sagte er. „Natürlich bin ich sehr froh, dass ich mich endlich belohnt habe.“

Konkurrenz motiviert Kainz

Seine Treffsicherheit hat der österreichische Nationalspieler genau zum richtigen Zeitpunkt wiedergefunden. Noch vor Kurzem hatte es nämlich so ausgesehen, als sollten harte Zeiten auf Florian Kainz zukommen. Werder hatte in der Winterpause mit Milot Rashica einen weiteren Konkurrenten verpflichtet. Dazu hatten Aron Johannsson und Jerôme Gondorf Pluspunkte gesammelt, während Kainz beim 2:1-Sieg gegen Schalke 90 Minuten auf der Bank schmorte.

Statt Frust zu schieben diente dem Offensivspieler diese unbefriedigende Situation aber offensichtlich als Zusatzmotivation. Bei der Pokalniederlage in Leverkusen spielte Kainz anschließend schon recht ansehnlich, gegen Wolfsburg trumpfte er nun ganz groß auf. „Es macht uns stark, dass wir einen guten Konkurrenzkampf haben“, betonte Kainz. So etwas hören Trainer von ihren Spielern gerne. Also lobte Kohfeldt Kainz in den höchsten Tönen: „Das ist die Mentalität, die wir brauchen. Er steht sinnbildlich für eine positive Entwicklung bei uns. Keiner ist beleidigt, wenn er nicht spielt. Jeder weiß, dass seine Chance kommt.“

Steigerungspotenzial vorhanden

Dass Kainz' große Chance kommen würde, hatten viele schon nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Fin Bartels im Dezember gedacht. Der Österreicher galt als der Spieler, der Bartels am ehesten ersetzen könnte, doch das wollte nicht so richtig klappen. Kohfeldt stellte daraufhin klar, dass Kainz ein ganz anderer Spielertyp sei als Bartels. „Darüber haben wir auch im Trainingslager geredet. Dass ich Fin ersetzen soll, kam ja eher von den Medien“, blickte Kainz zurück.

Inzwischen ist davon keine Rede mehr, Kainz hat seinen Platz erst einmal auf der linken Seite gefunden. Von dort kann er nach innen ziehen und mit dem rechten Fuß abschließen, wie er es beim Treffer zum 2:0 in perfekter Manier tat. „Das war eines der schönsten Tore in meiner Karriere. Da hat alles gepasst“, unterstrich der Österreicher. Gepasst hat außerdem die Abstimmung zwischen Kainz und Ludwig Augustinsson auf der linken Seite, über die Werder immer wieder angriff. „Ich spiele gerne mit ihm zusammen“, betonte Linksverteidiger Augustinsson. „Er arbeitet viel nach hinten.“

Zuverlässig im Defensivverhalten, sicher im Passspiel (84,4 Prozent seiner Zuspiele kamen an), laufstark und eiskalt im Abschluss. Wenn Kainz so spielt wie gegen Wolfsburg, muss er sich um seinen Stammplatz überhaupt keine Sorgen mehr machen. Und wenn man ihm glaubt, besteht sogar noch Steigerungspotenzial. Kainz brach nach seiner Galavorstellung nämlich nicht etwa in Euphorie aus, sondern sagte mit leiser Stimme einen Satz, den man von einem Doppel-Torschützen eher selten hört: „Ich habe schon auch einige Fehler gemacht und bin nicht hundertprozentig zufrieden.“