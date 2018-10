Am Freitag, den 12. Oktober, geht es für Österreich in Wien in der Uefa Nations League gegen die Auswahl Nordirlands, Florian Kainz wird dabei sein. Das gab der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Dienstag bekannt. Auch die Ex-Bremer Sebastian Prödl, Florian Grillitsch und Marko Arnautovic stehen im Aufgebot.

ript async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">

Vier Tage später, am 16. Oktober, treffen die Österreicher in einem Freundschaftsspiel auf Dänemark. Aufseiten der Dänen dürfte Kainz' früherer Teamkollege Thomas Delaney, seit dieser Saison beim BVB unter Vertrag, auf dem Platz stehen.