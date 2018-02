Doppeltorschütze Florian Kainz (Mitte) lässt sich feiern. (nordphoto)

Das perfekte Werder-Wochenende hatte sich früh angedeutet. Hamburg hatte am Sonnabend verloren. Mainz, Köln und Freiburg ebenso. Werders Konkurrenz im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga hatte also für die Bremer gespielt, wie es so schön heißt, und am Sonntagabend spielten dann auch die Bremer für sich. Mit 3:1 (2:0) besiegten sie den VfL Wolfsburg, einen weiteren Klub aus der Gefahrenzone, und machten somit einen großen Schritt, wenn auch (noch) nicht in der Tabelle. Dort stehen die Bremer weiterhin auf Platz 15 – haben aber mit 23 Punkten den Anschluss ans untere Tabellenmittelfeld hergestellt.

"Wir haben heute eine große Chance genutzt, einen Schritt nach vorne zu machen", sagte Werders Kapitän Zlatko Junuzovic nach dem Spiel. "Der Sieg war verdient. Wir sind auf einem sehr guten Weg." Florian Kainz, der zweimal traf, mahnte. "Wir sind noch nicht unten raus. Wir haben Punkte gutgemacht, aber wir sind noch nicht durch."

Wenn Werder so spielt wie an diesem Sonntag, dann dürfte es jedoch nur eine Frage der Zeit sein, bis der Klub aus dem Gröbsten raus ist. Werder drängte gegen Wolfsburg vor rund 38.000 Zuschauern im nicht ganz ausverkauften Weserstadion von Beginn an nach vorn. Es war zu spüren, wie sehr die Grün-Weißen diese Partie gewinnen wollten. Und der Bremer Mut wurde früh belohnt. Nach einem Eckball von Junuzovic traf Ludwig Augustinsson per Kopf zum 1:0 (4. Minute). Der schwedische Linksverteidiger war seinem Wolfsburger Gegenspieler Admir Mehmedi enteilt und kam so zu seinem ersten Tor in der Bundesliga. Wenige Minuten später stand Augustinsson wieder im Mittelpunkt, diesmal allerdings im eigenen Strafraum, als er gegen Victor Osimhen im letzten Moment klärte (12.).

Traumtor von Kainz

Es war jedoch nur ein kurzes Aufflackern Wolfsburger Torgefahr, denn danach spielte zunächst nur noch Werder. Die Gastgeber hatten Chance um Chance. Maximilian Eggestein etwa scheiterte zweimal ganz knapp, erst nach Zuspiel von Max Kruse (16.), dann nach Flanke von Aron Johannsson, der erneut den Vorzug gegenüber Neuzugang Milot Rashica erhalten hatte (29.). Nur zwei Minuten später wurde ein Kopfball von Kruse auf der Linie abgeblockt, den Nachschuss aus 16 Metern hämmerte Innenverteidiger Niklas Moisander an die Unterkante der Latte (31.).

Der Ball wollte einfach nicht rein. Bis, ja bis Florian Kainz einen Zauberball spielte. Der Österreicher, der nach seinem starken Auftritt im Pokal gegen Leverkusen auch diesmal wieder in der Startelf stand, dribbelte sich bis zur Strafraumkante, passte den Ball Richtung Junuzovic, bekam den Ball sofort wieder zurück und zirkelte ihn ins lange Eck zum 2:0 (40.). Es war das erste Saisontor für Kainz, und ein wunderschönes obendrein.

Mehr zum Thema Drei Tore, drei Punkte Werder hat sich mit dem 3:1-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg etwas Luft im Abstiegskampf verschafft ... mehr »

Zur Pause deutete deshalb alles auf einen entspannten Werder-Abend hin, zu dominant hatten die Bremer bis dahin gespielt, und zu ideenlos hatten sich die Wolfsburger präsentiert. Das änderte sich zu Beginn der zweiten Hälfte. Wolfsburg drückte, kam durch Osimhen zu einer großen Chance, doch Jiri Pavlenka parierte (48.). Nur eine Minute später war Werders Torhüter dann jedoch machtlos, als Paul Verhaegh den 1:2-Anschlusstreffer erzielte. Moisander hatte Gegenspieler Robin Knoche im Strafraum mit beiden Armen zu Boden gerissen, Schiedsrichter Deniz Aytekin entschied zurecht auf Strafstoß. Verhaegh scheiterte zwar zunächst an Pavlenka, hatte im Nachschuss aber leichtes Spiel (49.).

Werder wackelt plötzlich

"Dass wir uns in der zweiten Halbzeit das Leben so schwer machen, darf nicht passieren", kritisierte Junuzovic. Werder wackelte plötzlich, und Trainer Florian Kohfeldt reagierte. Er brachte Thomas Delaney, der zunächst überraschend auf der Bank gesessen hatte, für Philipp Bargfrede ins Spiel, wenige Minuten später ersetzte Jerôme Gondorf Johansson. Werder war auf der Suche nach Stabilität, denn Wolfsburg war nun drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen. Delaney beispielsweise rettete in letzter Sekunde gegen Yunus Malli (68.). Wie lange, fragten sich die Bremer Fans mit zunehmender Spieldauer, würde das wohl gutgehen?

Die Antwort darauf gab Kainz. Nach einer starken Balleroberung von Eggestein setzte Kruse Kainz mustergültig in Szene, und der tunnelte Casteels – 3:1 (72.). Es war die Entscheidung. Wolfsburg warf nun alles nach vorn, für Werder ergaben sich zahlreiche Möglichkeiten zum Kontern. Doch entweder kam der letzte Pass nicht an, oder es fehlte die Präzision im Abschluss, wie bei Kruse (83.).