Muss den Traditionsverein Werder Bremen durch eine besonders schwierige Zeit führen: Geschäftsführer Klaus Filbry. (nordphoto)

Es war eine historische Entscheidung, als die Bundesliga im März wegen des Coronavirus ihre Spiele absagte. Und auch wenn in jenen Tagen niemand das Ausmaß der wirtschaftlichen Folgen absehen konnte, was auch heute noch unmöglich erscheint, so ahnte Klaus Filbry schon damals, dass diese Krise die Vereine der Bundesliga mit unterschiedlicher Härte treffen würde. Werders Geschäftsführer war noch auf der Heimfahrt von der außerordentlichen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball-Liga (DFL), als er in Gedanken die Klubs durchging. Denn diese 36 unter dem Dach der DFL organisierten Vereine der ersten und zweiten Bundesliga vereint zwar ein rot-weißes Logo und eine nette Hymne, tatsächlich aber könnten sie unterschiedlicher nicht sein. Und das zeigt sich nun auch in der Krise.

Denn während ein Traditionsverein wie Werder Bremen tatsächlich auf die Einnahmen aus dem Ticket-Verkauf, dem Sponsoring, der Bandenwerbung und den TV-Rechten angewiesen ist, generieren Liga-Konkurrenten wie der VfL Wolfsburg (mit VW im Rücken) und Bayer Leverkusen (Bayer AG) andere Einnahmen, auch der börsennotierte Spitzenklub Borussia Dortmund oder die Neu-­Konstrukte wie RB Leipzig (Red Bull) und TSG Hoffenheim (Mäzen Hopp) sind anders aufgestellt. In einigen dieser Fälle kann man lange über den Sinn der 50+1-Regel streiten, die eigentlich dafür sorgen soll, dass Investoren sich eben nicht mit mehr als 49 Prozent an Vereinen beteiligen dürfen.

Ausgehebeltes 50+1

Filbry findet diese Regelung gut, weist in der Coronakrise aber offen darauf hin, „dass wir in der Bundesliga ein Problem haben“, denn: „Wir haben natürlich keine Wettbewerbs-Integrität, weil wir einige Vereine haben, die mit einer Ausnahmegenehmigung außerhalb von 50+1 operieren. Wir haben andere Vereine, die trotz 50+1 im Grunde operieren, als würde es das gar nicht geben. Und es gibt die Vereine wie Werder Bremen und andere, die innerhalb von 50+1 leben, was wir auch auf jeden Fall weitermachen würden. Insofern ist dort der Wettbewerb nicht stringent. Das ist ein Thema, mit dem man sich noch einmal auseinandersetzen muss.“

Denn die Folgen lassen sich auch ohne Corona längst an den Tabellen ablesen. Traditionsvereine wie der 1. FC Nürnberg oder der 1. FC Kaiserslautern sind längst aus der Bundesliga verschwunden, Werder könnte es rein sportlich als 17. der Tabelle nun ebenfalls erwischen. Die neureichen oder alimentierten Klubs gewinnen diesen Verdrängungswettbewerb zunehmend. Auch Zweitligist Hannover 96 ist betroffen, wo sich der vermögende Präsident Martin Kind gerne noch stärker engagieren würde. In der Coronakrise stützt Kind Filbrys Gedanken hinsichtlich der Strukturen bei anderen Vereinen. „Sie hören nichts von Bayern, das ist eine AG. Sie hören nichts von Dortmund, das ist eine börsennotierte Gesellschaft. Sie hören insbesondere nichts von Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig, Hoffenheim“, erklärte Kind bei „Sky“, „das sind alles Fußball-­Unternehmen, die klare Eigentümerstrukturen haben. Da haben Sie doch erkennbar eine hohe Sicherheit der Strukturen, der Finanzierung und auch der notwendigen Professionalität im Denken.“

Offen für Investor

Auch Werder, das längst im „Wohninvest-­Weserstadion“ spielt und dafür Kritik der Fans einstecken muss, denkt zwangsläufig über die Beteiligung von Investoren nach. Aber die potenten Bremer Wirtschaftsunternehmen scheinen nicht interessiert zu sein, und für außenstehende Firmen wirkt der SV Werder dieser Tage nun wirklich nicht wie eine attraktive Investitionsmöglichkeit. „Für uns kommt als Verein nur eine Minderheitsbeteiligung infrage, das ist auch in der Satzung verankert“, betonte Filbry am Sonntag in der Sendung „Doppelpass“ bei Sport 1, „wir haben immer gesagt, dass wir für einen strategischen Investor offen sind. Wir führen natürlich auch immer mal wieder Gespräche.“

Für einen Traditionsverein wie Werder werden die nächsten Monate doppelt schwer. In einem ungleichen sportlichen Wettkampf. Und beim wirtschaftlichen Überleben. Ja, sagt Filbry, diese unterschiedlichen Gesellschafterstrukturen der Fußballklubs „haben die Wettbewerbssituation in den vergangenen Jahren verändert“. Und nein, sagt Filbry, das müsse nicht zwingend das Ende der Traditionsvereine bedeuten. „Ich glaube trotzdem an die Traditionsvereine“, betont er, „Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach sind ein tolles Beispiel, dass Vereine, die ähnlich aufgestellt sind wie Werder Bremen, sich mit guten Entscheidungen im sportlichen Bereich auch wieder nach oben arbeiten können. Das ist auch für uns die Hoffnung.“ Nur ist es mit den guten Entscheidungen beim abstiegsbedrohten SV Werder so eine Sache. ­Filbry räumt deshalb ein: „In dieser Saison, das muss man fairerweise sagen, hat es sportlich für uns nicht so funktioniert. Vergangene Saison waren wir bis auf einen Punkt am Europa­cup dran, es geht also. Diese Saison ­haben wir einiges nicht richtig gemacht.“ Grundsätzlich sei er aber davon überzeugt, „dass die ­Traditionsvereine mit der Unterstützung der Fans eine gute Zukunft haben, wenn dort vernünftig sportlich und wirtschaftlich gearbeitet wird“.

Negativbeispiel England

Das sind natürlich viele „wenn“. Und viele „dann“. Die Diskussion um die 50+1-Regel wird durch die Corona-Krise jedoch weiter befeuert. Der neue Präsident von Bayern München, Herbert Hainer, regt via „Sky“ eine Überprüfung der Sinnhaftigkeit an: „Man muss ja auch mal als Fakt sehen, dass die 50+1-Regel jetzt bestimmten Vereinen nicht geholfen hat. Insofern muss man das natürlich auch überdenken. Ich bin der Meinung, dass man es den Vereinen selbst überlassen sollte, wie viele Anteile sie abgeben wollen.“

Eine andere Meinung vertritt der langjährige Liga-Funktionär Andreas Rettig, Geschäftsführer des FC St. Pauli. Er setzt darauf, dass man „jetzt nicht nach den weißen Rittern schreit und die Sinnfrage von 50+1 stellt“. Als Gegenbeispiel verwies er auf die englische Premier League. „Wenn ich sehe, welche Kämpfe dort um den Gehaltsverzicht auf dieser Ebene momentan ausgefochten werden mit den Spielern, dann verwundert es das nicht, wenn man weiß, dass 15 der 20 Premier-League-Klubs von Milliardären geführt werden. Da fragt sich der Spieler natürlich auch, für wen soll ich jetzt verzichten?“