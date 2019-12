Die letzten beiden Spiele vor der Winterpause werden für Werder zum Charaktertest. Das Motto für Mainz und Köln steht seit dem desaströsen 1:6 in München: beinharter Abstiegskampf! „Es ist vollkommen egal, wie wir spielen, es geht darum, Punkte zu holen„, sagte Florian Kohfeldt auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Mainz am Montagmittag. „Es geht nicht ums Schönspielen oder die Entwicklung. Es geht darum, Chancen zu erzwingen.“

Das geht, so erklärte Frank Baumann, in den kommenden beiden Partien vor allem über den Willen zum Kampf. „ Mit Mainz und Köln haben wir zwei Gegner, die sich auch im unteren Drittel befinden. Da hilft, die Parameter, die jetzt gefordert sind, in den Vordergrund zu rücken.„ Etwas drastischer drückte es der Trainer aus, der das auch seinen Spielern so mit auf den Weg gegeben hat: „Es ist elementar, diese Basics auf den Platz zu bringen: Beim Einsatz auch mal eine Verletzung zu riskieren. Das Tor mit dem eigenen Leben zu verteidigen. Das habe ich noch einmal stärker in den Vordergrund gerückt.“

Bei der Mannschaft spürt Kohfeldt den Willen, diese elementaren Bestandteile des Fußballs abzurufen. „Ich weiß, dass die Mannschaft eine große Bereitschaft hat, am Dienstag die Punkte zu holen. Dafür zu sorgen, dass im Stadion eine Stimmung entsteht, das die Punkte hier bleiben." Er sagte allerdings auch, dass es mittlerweile reichlich verbale Absichtsbekundungen gegeben habe – jetzt sei es Zeit für eine Reaktion auf dem Platz. Und die kann nur die Mannschaft zeigen.

Die Muskel-Verletzung von Theo Gebre Selassie, der Werder zum Auftakt der Rückrunde im Januar für einige Spiele nicht zur Verfügung stehen wird, hat keine Auswirkungen auf Werders Aktivitäten auf dem Transfermarkt. „Sie verändert unsere Prioritäten nicht verändert„, sagte Baumann, der zugleich einige Spieler aufzählte, die die Position des Rechtsverteidigers übernehmen könnten: Michael Lang, Marco Friedl und zur Not auch Maximilien Eggestein. Eine grundsätzliche Absage an Neuzugänge im Winter sei das aber nicht: „Wir werden uns das sehr genau anschauen und reagieren, wenn wir es für sinnvoll erachten.“