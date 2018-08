Nach 14 erfolgreichen Jahren mit Werder, der Sensationsmeisterschaft mit Aufsteiger Kaiserslautern und dem EM-Titel als Nationaltrainer von Griechenland schaut sich die Trainer-Legende Otto Rehhagel den Fußball mittlerweile nur noch von der Seitenlinie an. Als aufmerksamer Beobachter sieht er vor allem die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga in Gefahr.

"Ich bin dafür, dass wir die 50+1-Regel abschaffen", sagte Rehhagel im Interview mit der "Bild am Sonntag". "Wir müssen Investoren zulassen, sonst haben wir auf Dauer international keine Chance mehr. Erfolg hat der, der das meiste Geld hat. Mit einem VW kann ich nicht die Formel 1 gewinnen", so Werders früherer Trainer. In Deutschland müssten einige kapieren, dass sich die Erde weiterdrehe. "Jahrhunderte haben wir den Mann im Mond angestarrt. Dann sind wir hingeflogen", legte Rehhagel nach.

Während Rehhagel an dieser Stelle für eine Modernisierung des Fußballgeschäfts eintritt, kann er sich mit Veränderungen an anderer Stelle nicht recht anfreunden. "Heute weiß ein Spieler, was ein diametral abkippender Sechser ist. Aber er kann nicht mit links schießen", wandte sich der 80-Jährige gegen die "Verwissenschaftlichung" des Fußballs. "Was meinen Sie, wie mich Rudi Völler angeschaut hätte, wenn ich zu ihm gesagt hätte: Du spielst heute einen falschen Neuner."

Und auch bei Deutschlands Nachwuchsförderung liegt nach Ansicht von Rehhagel einiges im Argen. Man habe keine außergewöhnlichen, dribbelstarken Außenstürmer und keine Weltklasse-Mittelstürmer mehr. "Ein Mario Basler konnte aus 50 Metern einer Ameise das Auge ausschießen. Diese Typen fehlen heute, die müssen wir wieder ausbilden", zog Rehhagel einen erneuten Vergleich zu seiner Werder-Vergangenheit. Er selbst könne sich zwar noch immer einen Trainerjob vorstellen – sofern er das absolute Sagen habe. Aber das sei heute schwierig, "heute reden und entscheiden zu viele mit", sagte Rehhagel.

Das ganze Interview gibt es in der aktuellen Ausgabe der "Bild am Sonntag".