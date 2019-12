Auf zum Training: Hier wurde bei Werder zuletzt aber mehr das Spiel mit dem Ball in den Vordergrund gestellt. Um Zweikämpfe ging es weniger. (nordphoto)

Die Frage, ob Werder Abstiegskampf kann, ist eine ebenso gute wie berechtigte. Wenn man die letzten beiden Heimspiele gesehen hat, fehlte mir ein Grundelement des Fußballs: der Zweikampf. Wobei die Betonung auf Kampf liegt. Für mich gehört dies zur Basis des Fußballs, in jedem Spiel. Wie will man jemandem, der keinen Zweikampf richtig führt, sagen: So, jetzt musst du kämpfen. Ein Manko der Spiele gegen Schalke und Paderborn war, dass Werder gar nicht in die Zweikämpfe gekommen ist. Da stellt sich die Frage, ob sie Zweikampf können.

Dass Werder vieles spielerisch lösen will, ist gut. Den Begriff Abstiegskampf zu vermeiden, weil er Fußball auf den Kampf reduziert, halte ich für dennoch für falsch. Wenn der Gegner den Ball hat, muss ich ihn erkämpfen. Darin steckt auch das Wort Kampf. Das Wort nicht zu benutzen, könnte ein Fehler sein.

Ein Problem in Heimspielen

Werder hat vielleicht im Training zu sehr auf den eigenen Ballbesitz wert gelegt und dadurch zu wenig auf die Zweikampfführung, das Spiel gegen den Ball geachtet. Aber die Devise von Werder lautet, spielbestimmend zu sein, das eigene Spiel durchdrücken zu wollen. Und das geht am besten, wenn man im Ballbesitz ist.

Es gab Spiele, wo Werder das kämpferische Element hatte. Ich denke an die Auswärtsspiele bei Union Berlin und Wolfsburg, und es ist bezeichnend, dass beide gewonnen wurden. Auch in Leverkusen, Dortmund, Frankfurt, ebenfalls alles Auswärtsspiele. Zuhause bekommen sie es nicht hin. Vielleicht weil da gesagt wird, dass es im Weserstadion nur darum geht, Fußball zu spielen und der Rest von alleine komme. Genau das passiert aber momentan nicht.

Jetzt den Kampf in den Vordergrund zu rücken, stellt die Frage in den Raum, wie genau das auf dem Platz umgesetzt werden soll. Nur „kick and rush“ wird es kaum geben. Ich denke, dass Werder aggressiver in die Zweikämpfe gehen wird, dass sie den Raum nicht nur verteidigen, sondern dort auch konsequenter gegen den Gegenspieler spielen. Es geht letztlich um mehr Konsequenz, in Zweikämpfen, beim Verteidigen von Flanken, Torschüssen, Pässen. All das muss mit dem Gedanken gemacht werden, als wäre es die letzte Situation im Spiel.

Mir fehlen rustikale Typen

Die Mannschaft ist zusammengestellt, um auf Ballbesitz zu spielen, auf Dominanz. Mir fehlt der eine oder andere rustikal Typ im Kader. Im Sommer wurde ein solcher Spielertyp gesucht, leider hat Werder ihn nicht bekommen. Bargfrede verkörpert den Typ, Klaassen auch, Maxi Eggestein. Aber sie zeigen es zu selten.

Toprak und Füllkrug sind Spielertypen, die es verkörpern, bis zuletzt alles zu geben, sich zu wehren, sich in jeden Zweikampf reinzuschmeißen. Aber beide fallen lange aus und fehlen der Mannschaft gewaltig. Gleichzeitig war beiden eine Schlüsselrolle als Führungsspieler zugedacht, die sie nun auch nicht ausüben können. Ebenso wie andere, die auch kaum auf dem Platz stehen, Moisander beispielsweise oder Bargfrede. Augustinsson ist einen Großteil der Hinrunde ausgefallen. Jetzt kommt Gebre Selassie hinzu.

Können Werders nächste Gegner Abstiegskampf? Bei Köln und Mainz ist die Ausgangslage eine andere. Köln stand von Anfang unten drin, da war das Ziel Klassenerhalt klar. Mainz hat sich vielleicht mehr erhofft, rechnet aber immer damit, hinten rein zu rutschen. Bei Werder wurde überhaupt kein Gedanke daran verschwendet, dass das passiert. Die Aussage von Davy Klassen, die Mannschaft sei zu gut, um mit dem Abstiegskampf zu tun zu bekommen, kann man nicht mehr stehen lassen. Werder steckt im Abstiegskampf und ich hoffe, die Mannschaft weiß, wie Abstiegskampf geht.