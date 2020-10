Milos Veljkovic fühlt sich rundum wohl in Bremen. (nordphoto)

Nein, nein. Wir haben ein bisschen gesprochen, aber geschimpft habe ich nicht.

Da kann ich bestätigen, dass das nicht stimmt. Marko wollte unbedingt kommen, aber leider hat es aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Warum genau, weiß ich aber nicht.

Auf jeden Fall, er ist ein sehr guter Spieler. Für jede Mannschaft in der Bundesliga wäre er das.

Ich fühle mich hier sehr wohl mit dem Verein, dem Trainer und den Fans, auch wenn sie gerade nicht ins Stadion können. Das sind alles Faktoren, weshalb ich hier bin. Ich habe zudem meine Spiele gespielt und deshalb ist es gut, dass ich hier bin.

Nein. Gerade im Fußball ist es so, dass man sich jeden Tag beweisen muss. Und das ist auch gut so, denn das pusht jeden einzelnen Spieler. Damit habe ich überhaupt keine Probleme. Ich habe schon bewiesen, dass ich mit dem Konkurrenzkampf umgehen kann.

Es ist seine Entscheidung. Ich versuche nur mein Bestes im Training und auf dem Platz zu geben. Den Rest überlassen wir ihm.

Ich hatte ab und zu mal kleinere Verletzungen, was im Fußball aber auch normal ist. Damit muss man umgehen können. Ich bin sehr zufrieden bis jetzt. Mich ärgert aber eigentlich auch nie etwas, weil ich weiß, dass ich immer 100 Prozent geben.

Wie ich schon gesagt habe: Ich fühle mich hier wirklich sehr wohl. Wir haben gute Chancen, eine gute Saison zu spielen, geben dafür unser Bestes und versuchen, so viele Punkte wie möglich zu holen. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Im Fußball geht alles immer sehr schnell: In dem einen Monat bist du gut, in dem anderen ist es dann wieder nicht so gut. Ich will da nicht zu weit in die Zukunft schauen, sondern konzentriere mich auf die Gegenwart.

Ich habe davon nichts gehört und mich auch nicht damit beschäftigt, weil mein Fokus komplett auf Werder liegt.

Man weiß ja nie, wie die Saison läuft. Ich kann nur sagen, dass ich mich derzeit sehr wohlfühle und mit allem zufrieden bin. Werder ist ein großer Klub mit viel Geschichte, ich bin stolz darauf, für ihn zu spielen. Ich kann mir durchaus vorstellen, noch länger hier zu bleiben.

Das ist schwierig zu sagen. Wir schauen erst einmal nur von Spiel zu Spiel und versuchen bis zum Ende der Saison so viele Punkte wie möglich zu holen.

Nein, eigentlich nicht.

Ich hatte mich bei anderen Spielern erkundigt, was sie so machen. Als Profi hat man viel Freizeit nach dem Training und natürlich im Urlaub. Ich lese jetzt nicht jeden Tag ein Buch, aber ich denke, dass man diese Zeit auch sinnvoller nutzen kann als nur zu Hause zu sitzen und zu chillen.

Es läuft im Grunde alles über den Laptop, man hat zwei Vorlesungen in der Woche – aber auch nicht in jeder Woche, es gibt auch dort Urlaub im Semester. Am Ende des Jahres muss dann noch eine Abschlussarbeit abgegeben werden, die Prüfung folgt dann im nächsten Jahr. Es ist absolut okay und genauso, wie ich es mir vorgestellt habe.

Sie sind wie erwähnt erst 25 Jahre alt, dürften noch einige Jahre als Profi vor sich haben. Warum beschäftigen Sie sich trotzdem schon jetzt mit der Zeit nach Ihrer Karriere?

Ich kenne Spieler, die machen das noch früher. Ich wollte meine Zeit einfach sinnvoller nutzen, mache dies demnächst vielleicht auch noch mit anderen Dingen. Natürlich macht man sich auch Gedanken über die Zukunft, das ist bei mir aber noch nicht in besonderem Maße der Fall. Ich weiß jedenfalls noch nicht genau, was ich nach der Karriere mache.

Mit Clemens habe ich noch nicht geredet, mit Boro (Tim Borowski, Anm. d. Red.) ganz kurz. Dabei ging es aber nur darum, ob es ihm gefallen hat und anstrengend ist. Es war eher ein Smalltalk.

Zunächst einmal befinden wir uns hier ja gerade nicht im Abstiegskampf, die Saison hat auch schon einmal ganz gut angefangen. Und um die Prüfung mache ich mir momentan auch keine Sorgen.

Wir spielen als Team Fußball, jeder gibt alles für die anderen. Und wir sollten jetzt nicht negativ auf die ganze Sache schauen. Wir haben die Saison gut angefangen und sollten jedes weitere Spiel als Chance nutzen. Wenn wir so Gas geben wie in den letzten beiden Spielen, dann bin ich überzeugt, dass wir auch gegen die vermeintlich stärkeren Gegner punkten. Wir müssen ans Limit gehen, aber das wissen wir auch.

Natürlich ist Davy ein super Spieler und Typ, mit ihm haben wir einen ganz wichtigen Mann verloren. Ich denke aber, dass unsere jungen Spieler jetzt die Chancen bekommen, wenngleich man natürlich geduldig mit ihnen sein muss. Wir haben sicherlich viel Qualität verloren, aber als Mannschaft können wir jetzt beweisen, dass wir das auffangen können.

Ja, und darauf haben wir ja auch gut reagiert. Im letzten Spiel haben wir dann auch einen Standard für uns genutzt. Das ist richtig angekommen in der Mannschaft und wir werden so weitermachen.

Auf jeden Fall. Ich bin sehr glücklich, dass ich dabei sein konnte. Natürlich ist auch dort mein Anspruch, dass ich spiele, aber ich bin erst einen Tag vor dem Spiel angereist und habe lediglich das Abschlusstraining mitgemacht. Trotzdem bin ich natürlich froh, dass wir den wichtigen Finaleinzug geschafft haben und ich jetzt auch beim neuen Trainer (Ljubisa Tumbakovic folgte 2019 auf den früheren Werder-Profi Mladen Krstajic, Anm. d. Red.) angekommen bin. Ich hoffe, dass ich in den nächsten Monaten dabei sein darf und meine Spiele bekommen werde.

Es ist ein positiver Druck, aber damit muss man umgehen können. Von daher freue ich mich darauf und hoffe, dass ich dabei bin.

Ich glaube schon, dass wir alle viel gelernt haben und als Spieler gewachsen sind. Mir persönlich hat die Saison sehr geholfen, vor allem, dass ich in den größten Druckmomenten spielen konnte und wir am Ende auch erfolgreich waren. Nichtsdestotrotz muss ich mich immer wieder beweisen, das weiß ich.