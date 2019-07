Es war klar, dass auch in dieser Sommerpause Wechselgerüchte um Jiri Pavlenka aufkommen würden. Werders Torwart hat nun zwei ganz starke Spielzeiten hinter sich und wurde in den vergangenen Wochen mit dem FC Liverpool und Juventus Turin in Verbindung gebracht. Im Interview mit Radio Bremen während des Zillertal-Trainingslagers versicherte Pavlenka nun aber, dass ein Wechsel für ihn aktuell kein Thema sei. „Ich kann nicht sagen, dass ich Bremen nächste Saison verlassen werde. Ich bin wirklich glücklich hier und habe Vertrauen in unsere Mannschaft und das Trainerteam“, erklärte der 27-Jährige.

Sogar eine Verlängerung seines bis 2021 laufenden Vertrags sei denkbar. „Warum nicht? Das Team wird besser und besser. Und Werder hat große Ziele für die kommende Saison. Ich bin wirklich glücklich, dass ich hier sein kann“, sagte Pavlenka. Was für Ziele er damit meinte, präzisierte der tschechische Nationaltorwart: „Ich war ein bisschen traurig, dass wir die Europa League nicht erreicht haben. Aber ich denke, wenn wir gut zusammenspielen in diesem Jahr, werden wir im nächsten Jahr Europa League spielen. Oder noch höher.“

Großer Optimismus also bei Jiri Pavlenka. Das dürfte auch daran liegen, dass es ihm derzeit sehr gut geht. Die Rückenschmerzen, die ihn am Ende der vergangenen Saison plagten, seien ausgestanden, versicherte der Torwart. Außerdem wurde Pavlenka in der Sommerpause erstmals Vater und schwebt auf Wolke sieben: „Das Gefühl ist unglaublich! Es ist komplett anders als Fußball. Ich bin sehr glücklich, dass meine Verlobte und mein Sohn wohlauf sind.“

Das komplette Interview findet sich hier.