Es ist immer wieder ein ähnliches Bild bei Spielen der österreichischen Nationalmannschaft in den letzten Jahren: Irgendein ehemaliger Werder-Spieler trifft meistens. Beim 4:0 der Österreicher gegen den Außenseiter aus Luxemburg war das nicht anders: In der 4. Minute war es Marko Arnautovic, in der 39. Minute Florian Grillitsch, der für die Alpenrepublik erfolgreich war. Auch ein aktueller Werder-Spieler stand auf dem Platz: Florian Kainz durfte von Beginn an ran, wurde in der 62. Minute dann gegen Louis Schaub ausgewechselt. Schaub sorgte in der 84. Minute dann auch für den Schlusspunkt der Partie. Zuvor hatte sich noch Michael Gregoritsch in die Torschützenliste eingetragen (59.).

Keine Tore hingegen gab es beim Testspiel der Dänen gegen die chilenische Nationalmannschaft. Werder-Profis Thomas Delaney stand im zentralen Mittelfeld in der Anfangsformation, durfte nach 72 Minuten dann für Mike Jensen von Rosenborg Trondheim vom Platz. Gar nicht auf dem Feld standen Milos Veljkovic und Milot Rashica: Während Veljkovic beim 2:0-Erfolg Serbiens über Nigeria zusehen musste, kam Rashica beim 2:0-Erfolg des Kosovo gegen Burkina Faso ebenfalls nicht zum Einsatz. Immerhin: Mit Leart Paqarada vom SV Sandhausen war der kosovarische Torschütze zum Endstand ein gebürtiger Bremer, der bis 2003 sogar in Werders Jugendteams mitkickte.