Zunächst war von ein bis zwei Wochen die Rede, dann von ein paar Wochen mehr. Jetzt ist klar: Stefanos Kapino wird Werder nicht nur im Pokal gegen Worms und zum Auftakt der Bundesliga-Saison fehlen, sondern wohl einen Großteil der Hinrunde verpassen. Wie der Verein am Donnerstag bekanntgab, wird die Ausfallzeit des Torhüters mittlerweile auf drei Monate geschätzt. Der als Nummer zwei eingeplante Kapino hatte sich einen Teilabriss einer Sehne im Adduktoren- und Leistenbereich zugezogen.

Einen weiteren Zugang soll es dennoch nicht geben – so denn die verbliebenen zwei Torhüter, Jiri Pavlenka und Luca Plogmann, fit bleiben: „Wir werden nichts mehr machen“, stellte Florian Kohfeldt klar. „Aber wenn jetzt noch etwas passiert, dann müssen wir etwas machen.“

Für den Fall der Fälle will man bei Werder vorbereitet sein. Gut möglich also, dass man bereits jetzt bei Kandidaten vorfühlt, die im absoluten Schreckensszenario eines weiteren verletzten Torhüters aushelfen könnten. „Wir werden Optionen testen“, kündigte Kohfeldt an. „Das kann auch ein vertragsloser Torwart sein.“