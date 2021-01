Feierte am Wochenende sein Debüt in Sandhausen: Stefanos Kapino. (Tom Weller)

Zum absolut gelungenen Einstand beim SV Sandhausen fehlten Stefanos Kapino am Sonntag nur wenige Minuten. Lange führte der von Werder Bremen verliehene Torhüter mit dem abstiegsbedrohten Zweitligisten SV Sandhausen mit 1:0 gegen den VfL Bochum, doch dann kassierte er noch den Ausgleich. 84. Minute, 1:1 – und Kapino fühlte sich nur so halb zufrieden. „Ich bin glücklich, dass ich mein erstes Spiel für den SVS absolviert habe, aber unglücklich, dass wir noch so spät den Ausgleich kassiert haben. Wir hätten drei Punkte holen können“, sagte der Grieche, der erst Mitte der vergangenen Woche nach Sandhausen gewechselt war.

Bis zum Saisonende soll Kapino dort bleiben, Spielpraxis sammeln und sich mit starken Leistungen für die eventuelle Nachfolge von Jiri Pavlenka bei Werder in Stellung bringen. Was den letzten Part des Plans betrifft, kann sein Debüt allenfalls als Aufwärmphase gelten. Der „kicker“ gab Kapino für seine Vorstellung gegen den VfL Bochum die Note 3.